Apple iPhone 15 Serisine Dair Yeni Detaylar Var!

Apple’ın bu yıl içinde yeni bir çift delikli tasarımla iPhone 14 Pro serisini duyurmasını bekliyoruz. Ancak nihai hedef ekran altı (UD) çözümüne geçmek ve gelecekte; daha fazla ekran alanı yaratmaya da çalışıyor. Yeni bilgiler iPhone 15 serisine dair detayları gün yüzüne çıkardı.

Söylentilere göre iPhone 15 serisi, Galaxy Z Fold 5’te de kullanılacak olan; yeni bir ekran çözümüyle gelecek. Ayrıca Samsung ve yeni iş ortağı farklı bir deneyim için UD kamera vaat ediyor. Dolayısıyla Apple da bundan nasibini alacak.

Samsung Display’in, “katot ve OLED piksel katmanlarında mikroskobik şeffaf pencerelerin açılmasını” sağlayan yeni nesil bir organik katot desenleme malzemesi (CPM) geliştiren OTI Lumionics ile ortaklık kurduğu ortaya çıktı.

OTI Lumionics ConductTorr™ Elektrot çizimi

Bu da ekranı tamamen şeffaf hale getirerek Apple’ın FaceID sensörlerini ekranın altına yerleştirmesini sağlıyor. IR sensörü, ekranın kilidi açıldığında normal şekilde çalışacak ve kullanıcıların keyfini çıkarması için tamamen çentiksiz ve kesiksiz bir ekran vaat edecek.