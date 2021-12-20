Apple iPhone SE 3, Çok Yakında Görücüye Çıkacak!

Apple’ın SE serisi şeklinde bir bütçe dostu iPhone modeli var. Bu arada şirket şu ana kadar piyasaya iki model sundu. Üçüncü nesil iPhone SE modeli ise gelecek sene satışa çıkacak.

Yeni bir rapora göre, Apple iPhone SE 3 yakında deneme üretim aşamasına girecek. Ayrıca, birden fazla satıcının; iPhone SE modeli için bileşen takviye edeceğini ekliyor.

Apple iPhone SE 3’ün 4.7 inç Retina HD LCD ekranla gelmesini bekliyoruz ve ayrıca gömülü bir parmak izi sensörüne sahip bir Ana Sayfa düğmesiyle gelecek Bir LCD ekran paneli ve bir ana sayfa düğmesi ile gelen son Apple akıllı telefonu olacak.

Cihazın 3GB RAM ile birlikte Apple A15 işlemci tarafından desteklenmesini bekliyoruz. Plus modeli ise 4GB RAM ile gelecek. İşlemci ayrıca telefona 5G bağlantısı için destek ekleyecek. Arkada gelişmiş fotoğrafçılık özelliklerine sahip 12 megapiksel tek kamera sensörü olacak.

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