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Apple, iPhone Ultra’yı 2024’te Piyasaya Sürmeyi Düşünüyor!

Apple, önümüzdeki dönemde bir iPhone Ultra modelini ciddi şekilde düşünüyor. Bu model, Pro ve Pro Max modellerinin üzerinde yer alacak. Buna bağlı olarak fiyat açısından dha pahalı olacak.

İbrahim Özbek

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Apple, önümüzdeki dönemde bir iPhone Ultra modelini ciddi şekilde düşünüyor. Bu model, Pro ve Pro Max modellerinin üzerinde yer alacak. Buna bağlı olarak fiyat açısından dha pahalı olacak.

Apple’ın normal, Plus, Pro ve Pro Max ile birlikte beşinci bir iPhone modeli olan Ultra’yı piyasaya sürmeye çok açık olduğu bildiriliyor. Şirket, 2024 gibi erken bir tarihte piyasaya sürebilir. Apple, en güçlü M1 işlemcisi ve amiral gemisi Apple Watch için zaten Ultra markasını kullanıyor.

Yapılan haberlere göre, iPhone Ultra’nın daha fazla özellikle gelecek olmasıdır. Apple’ın katlanabilir çabalarını dizüstü bilgisayarlar gibi daha büyük cihazlara yoğunlaştırdığı ve muhtemelen 2024 sonrasına kadar katlanabilir bir iPhone gelmeyeceği bildirildiğinden, bunun katlanabilir bir iPhone olmayabileceğini belirtiyor.

iPhone ultra

Bir iPhone Ultra, Pro Max’ten daha büyük bir ekrana, daha iyi kameralara ve daha hızlı bir işlemciye sahip olabilir. Ancak 2024’ten önce Apple’ın nihayet 2023 iPhone 15 serisine bir periskop yakınlaştırma kamerası getirmesi bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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