Apple, Kitaplar ile Yapay Zekayı Birleştiriyor!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Apple, yapay zeka tarafından seslendirilmiş sesli kitap özelliği kullanıma açıldı. Apple, Apple Books içerisinde yer alan her kitabı seslendirecek.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zeka iyice hayatımıza yerleşti. Özellikle akıllı telefonlarda asistan olarak karşımıza çıkan yapay zekalar, yavaş yavaş kullandığımız uygulamalara da dahil olmaya başladı. Apple, mağazasında bulunan sesli kitap sayısını artırmak için yapay zekadan destek alacak.

Apple Books’ta kitap yayınlayan bağımsız yazarlar ve yayıncılar, projelerini artık çok daha kolay şekilde sesli kitap haline getirebilecek. Şirket, yapay zeka ses sentezleme modeli aracılığıyla yazılı kitapların sesli forma dönüştürülmesine ve Apple Books Store’da sunulmasına izin verecek.

Şu an için belli kitaplarda sesli anlatım özelliği bulunurken, yavaş yavaş Apple Books içerisinde yer alan tüm kitaplarda sesli anlatım özelliği bulunacak. Aşk ve kurgu türündeki kitapları “Madison” ve “Jackson” seslendirirken, kişisel gelişim kitaplarını “Helena” ve “Mitchell” seslendirecek.

Apple Books sadece İngilizce kitaplar için geçerli olacak. Kitaplar, İngilizce yazılmış olmasa bile İngilizce desteğine yer verilmelidir. Türkçe veya diğer dillerin yapay zeka ses desteği kazanacağı ise belirsizliğini koruyor.

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