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Apple, Oscar Alarak Tarih Yazdı!

Sian Heder'in yönettiği ve Emilia Jones, Marlee Martin, Daniel Durant ve Kotsur'un yer aldığı Apple üretimi CODA, En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazandı. Apple, Hollywood'daki Dolby Theatre'da verilen ödülü kapmak için diğerlerinin yanı sıra; Netflix'in The Power of the Dog filmiyle de rekabet etti.

Ayşen Sıla

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CODA

Apple, Pazar gecesi Apple TV Plus’ın En İyi Film ödülünü kazanan ilk yayın hizmeti olduğu Oscar’larda tarih yazdı.

Şirket, hırs ve sadakat arasındaki bir çatışmayı; genç bir kadının şarkı söyleme tutkusunun peşinden koşması ile; sağır aile üyelerinin yeni bir iş kurmasına yardımcı olmak için evde kalması arasındaki mücadeleyi konu alan; bir yetişkinlik filmi olan CODA ile ödülü kazandı.

Apple, Hollywood’daki Dolby Theatre’da verilen ödülü kapmak için diğerlerinin yanı sıra; Netflix’in The Power of the Dog filmiyle de rekabet etti. Apple CEO’su Tim Cook, CODA’yı “son derece güzel bir film, farklılıklarımızı kutlayan bir umut ve yürek hikayesi” olarak nitelendirdi.

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CODA

CODA için bir bonus, Oscar kazanan ilk sağır erkek oyuncu olan; Troy Kotsur’a giden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ile de geldi. Sian Heder’in yönettiği ve Emilia Jones, Marlee Martin, Daniel Durant ve Kotsur’un yer aldığı CODA; En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazandı.

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KaynakApple

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