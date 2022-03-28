Apple, Oscar Alarak Tarih Yazdı!

Apple, Pazar gecesi Apple TV Plus’ın En İyi Film ödülünü kazanan ilk yayın hizmeti olduğu Oscar’larda tarih yazdı.

Şirket, hırs ve sadakat arasındaki bir çatışmayı; genç bir kadının şarkı söyleme tutkusunun peşinden koşması ile; sağır aile üyelerinin yeni bir iş kurmasına yardımcı olmak için evde kalması arasındaki mücadeleyi konu alan; bir yetişkinlik filmi olan CODA ile ödülü kazandı.

Apple, Hollywood’daki Dolby Theatre’da verilen ödülü kapmak için diğerlerinin yanı sıra; Netflix’in The Power of the Dog filmiyle de rekabet etti. Apple CEO’su Tim Cook, CODA’yı “son derece güzel bir film, farklılıklarımızı kutlayan bir umut ve yürek hikayesi” olarak nitelendirdi.

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CODA için bir bonus, Oscar kazanan ilk sağır erkek oyuncu olan; Troy Kotsur’a giden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ile de geldi. Sian Heder’in yönettiği ve Emilia Jones, Marlee Martin, Daniel Durant ve Kotsur’un yer aldığı CODA; En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazandı.