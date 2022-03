Apple, Oscar Alarak Tarih Yazdı!

Sian Heder'in yönettiği ve Emilia Jones, Marlee Martin, Daniel Durant ve Kotsur'un yer aldığı Apple üretimi CODA, En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazandı. Apple, Hollywood'daki Dolby Theatre'da verilen ödülü kapmak için diğerlerinin yanı sıra; Netflix'in The Power of the Dog filmiyle de rekabet etti.