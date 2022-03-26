Apple, Yeni Abonelik Sistemi Üzerinde Çalışıyor!

Bugün sabah saatlerinde yapılan haberlere göre Apple, kullanıcılarının aylık olarak iPhone ekipmanlarını kiralayıp kullanabilecekleri bir abonelik sistemi test ediyor.

Günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından olan Apple, teknolojiseverlerin iPhone kullanmalarına olanak sağlayan yeni bir sisteme giriş yapmaya hazırlanıyor. Şu anda Apple Music, iCloud gibi hizmetlerini aylık olarak sunan Apple, sanal aboneliklere ek olarak donanımsal ürünleri de kullanıcılara kiralayabilecek.

Geçtiğimiz yıllarda bu abonelik sistemi hakkında sinyaller verilmişti. Apple, bu sistemi kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyor. Apple, iPhone ve diğer ürünleri edinmenin daha kolay olan bu yolu için çalışmaların altını çizdi.

Apple’ın izlediği yeni strateji, hiç şüphesiz hem kullanıcıların kolay yoldan iPhone sahibi olmasını, hem de gelirlerini arttırmasındaki en büyük hamlelerinden biri olabilir. Ayrıca kullanıcıların 12 ile 24 ay taksit ile ödeme yapacağı da yine gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Şu ana kadar yapılan haberlerde, abonelik sisteminin ne zaman geleceği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlere göre bu yeni sistem iPhone 14 lansmanı ile beraber tanıtılacak.

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