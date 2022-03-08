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Apple, Türkiye Ürünlerine Zam Yaptı!

iPhone 13 Pro ve Pro Max için yeni renk seçeneği, M1 Ultra işlemcisi, 5G destekli iPhone SE 2022, 5. Nesil iPad Air, Mac Studio ve Studio Display gibi birçok yeni ürününü teknoloji dünyası ile paylaştı. Etkinlikten sonra Apple, flaş bir karar alarak Türkiye fiyatlarına da zam yaptığını açıkladı.

İbrahim Özbek

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apple zam yaptı

Apple, geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle beraber çok merak edilen akıllı telefon modelleri tanıtıldı. iPhone 13 Pro ve Pro Max için yeni renk seçeneği, M1 Ultra işlemcisi, 5G destekli iPhone SE 2022, 5. Nesil iPad Air, Mac Studio ve Studio Display gibi birçok yeni ürününü teknoloji dünyası ile paylaştı. Etkinlikten sonra Apple, flaş bir karar alarak Türkiye fiyatlarına da zam yaptığını açıkladı.

Çok merak edilen yeni fiyatlar kısa süre içerisinde yayıldı. Bu yeni fiyatlarda en dikkat çeken ise iPhone 13 Mini’nin başlangıç fiyatı 17.499 TL olarak göze çarptı. Standart modelin fiyatı ise 18.999 TL ile raflarda yerini alırken, Pro modeli ise 24.999 TL ile pazarda kendisine yer bulacak. Apple’ın son göz bebeği olan iPhone 13 Pro Max ise 27.999 TL‘ye satışa çıktı.

iPhone 1110.999 TL12.999 TL
iPhone 12 Mini13.499 TL15.799 TL
iPhone 1214.499 TL17.499 TL
iPhone 13 Mini14.799 TL17.499 TL
iPhone 1316.299 TL18.999 TL
iPhone 13 Pro21.499 TL24.999 TL
iPhone 13 Pro Max23.999 TL27.999 TL
M1 MacBook Air14.999 TL17.999 TL
M1 MacBook Pro 13 İnç18.999 TL22.499 TL
M1 Max MacBook Pro 16 İnç52.499 TL60.999 TL
M1 Pro MacBook Pro 14 İnç29.999 TL35.499 TL
Apple Watch 7 45 MM6.299 TL6.999 TL
AirPods 3. Nesil2.599 TL2.999 TL
AirPods Pro3.800 TL4.499 TL
apple zam yaptı

Apple, en son olarak 2021’in son aylarında ürünlerine güncelleme yapmıştı. Yeni güncelleme ile beraber birçok Apple ürünü alacak olan kullanıcı hayal kırıklığına uğradı.

iPhone 13 Serisine Yeni Renk Seçeneği Geldi!

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