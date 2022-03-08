Apple, Türkiye Ürünlerine Zam Yaptı!

Apple, geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlik düzenledi. Etkinlikle beraber çok merak edilen akıllı telefon modelleri tanıtıldı. iPhone 13 Pro ve Pro Max için yeni renk seçeneği, M1 Ultra işlemcisi, 5G destekli iPhone SE 2022, 5. Nesil iPad Air, Mac Studio ve Studio Display gibi birçok yeni ürününü teknoloji dünyası ile paylaştı. Etkinlikten sonra Apple, flaş bir karar alarak Türkiye fiyatlarına da zam yaptığını açıkladı.

Çok merak edilen yeni fiyatlar kısa süre içerisinde yayıldı. Bu yeni fiyatlarda en dikkat çeken ise iPhone 13 Mini’nin başlangıç fiyatı 17.499 TL olarak göze çarptı. Standart modelin fiyatı ise 18.999 TL ile raflarda yerini alırken, Pro modeli ise 24.999 TL ile pazarda kendisine yer bulacak. Apple’ın son göz bebeği olan iPhone 13 Pro Max ise 27.999 TL‘ye satışa çıktı.

iPhone 11 10.999 TL 12.999 TL iPhone 12 Mini 13.499 TL 15.799 TL iPhone 12 14.499 TL 17.499 TL iPhone 13 Mini 14.799 TL 17.499 TL iPhone 13 16.299 TL 18.999 TL iPhone 13 Pro 21.499 TL 24.999 TL iPhone 13 Pro Max 23.999 TL 27.999 TL M1 MacBook Air 14.999 TL 17.999 TL M1 MacBook Pro 13 İnç 18.999 TL 22.499 TL M1 Max MacBook Pro 16 İnç 52.499 TL 60.999 TL M1 Pro MacBook Pro 14 İnç 29.999 TL 35.499 TL Apple Watch 7 45 MM 6.299 TL 6.999 TL AirPods 3. Nesil 2.599 TL 2.999 TL AirPods Pro 3.800 TL 4.499 TL

Apple, en son olarak 2021’in son aylarında ürünlerine güncelleme yapmıştı. Yeni güncelleme ile beraber birçok Apple ürünü alacak olan kullanıcı hayal kırıklığına uğradı.

iPhone 13 Serisine Yeni Renk Seçeneği Geldi!