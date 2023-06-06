Apple, Ülkemizdeki Ürünleri Yeniden Zamladı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Apple, ülkemizdeki ürünlerine yeniden zam yaptığı açıkladı.

Geçtiğimiz ayda da ülkemizdeki ürünleri zam yapan Apple, aradan 20 gün geçtikten sonra ürünleri yeniden zam yaptı. Yaklaşan WWDC 2023 etkinliklerinden önce fiyatlarını zamlayan Apple, ülkemizdeki kullanıcılarından büyük bir tepki daha aldı.

Bazı güncel Apple ürünlerinin fiyatları şu şekilde;

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 TL

iPhone 14 Plus: 41 bin 999 TL

iPhone 14 Pro: 48 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 TL

iPhone 13: 31 bin 999 TL

iPhone 12: 28 bin 999 TL

Apple Watch SE: 6 bin 899 TL

Apple Watch Series 8: 10 bin 699 TL

Apple Watch Ultra: 32 bin 499 TL

Apple tarafından yapılan zamların ardından birçok teknoloji markasının daha ülkemizdeki kur dalgalanmaları yüzünden bir zam daha yapması planlanıyor.

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