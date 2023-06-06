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Apple, Ülkemizdeki Ürünleri Yeniden Zamladı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Apple, ülkemizdeki ürünlerine yeniden zam yaptığı açıkladı.

İbrahim Özbek

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Apple zam

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Apple, ülkemizdeki ürünlerine yeniden zam yaptığı açıkladı.

Geçtiğimiz ayda da ülkemizdeki ürünleri zam yapan Apple, aradan 20 gün geçtikten sonra ürünleri yeniden zam yaptı. Yaklaşan WWDC 2023 etkinliklerinden önce fiyatlarını zamlayan Apple, ülkemizdeki kullanıcılarından büyük bir tepki daha aldı.

Bazı güncel Apple ürünlerinin fiyatları şu şekilde;

  • iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 TL
  • iPhone 14 Plus: 41 bin 999 TL
  • iPhone 14 Pro: 48 bin 999 TL
  • iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 TL
  • iPhone 13: 31 bin 999 TL
  • iPhone 12: 28 bin 999 TL
  • Apple Watch SE: 6 bin 899 TL
  • Apple Watch Series 8: 10 bin 699 TL
  • Apple Watch Ultra: 32 bin 499 TL
apple zam

Apple tarafından yapılan zamların ardından birçok teknoloji markasının daha ülkemizdeki kur dalgalanmaları yüzünden bir zam daha yapması planlanıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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