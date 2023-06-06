iOS 17 ve getirdiği tüm yenilikler

Apple, düzenlediği WWDC 2023 geliştirici konferansında iOS 17 sisteminin lansmanını duyurdu. Apple’ın iOS 17’si, iPhone kullanıcıları için en çok beklenen güncellemelerden biriydi. Güncellemenin iPhone’lara gelmesine daha aylar olsa da şirket, iOS 17’nin getireceği yeni özellikler ve yükseltmeler hakkında bazı bilgiler verdi. İşte resmi kaynaklardan ve söylentilerden edinilen yeni iOS 17 özellikleri hakkında bildiklerimiz.

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Genel Bakış

Apple iOS 17, kilit ekranı arayüzünü ayarlamaya odaklanarak ayrıntıların optimizasyonuna daha fazla önem veriyor. Ayrıca, iMessage’a gönderilen mesajları düzenlemek ve iptal etmek için bir özellik sunar. Ayrıca yeni sistemde Smart Island maç skorları gibi gerçek zamanlı aktiviteleri de destekleyebiliyor.

Şirket, iOS 17’nin tasarım konseptlerinden birinin artık kullanıcıların bazı basit görevler için bağımsız uygulamalar açmasına izin vermediğini, bunun yerine kullanıcıların karmaşık görevleri tamamlamasına ve daha fazla şeyi kontrol etmesine yardımcı olmak için bunları uygulama genelinde bir bütün cep telefonu olarak kullanması olduğunu söyledi.

Apple Posteri

Apple, iOS 17’de Kişiler için “Poster” adlı bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların aramalar sırasında çerçeveli görseller kullanmasına olanak sağlayabiliyor. Kullanıcı, “poster” seçen bir kişiyi aradıktan sonra, “poster” karşı tarafın iPhone’unda tam ekranda görüntüleniyor.

Sesli Posta Güncellemesi

Sesli posta, arayan tarafından bırakılan mesajın dökümünü gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi sağlayan yeni bir Canlı Altyazı özelliğine sahip oldu.

Mesaj Güncellemesi

Mesajlar’daki güncellemeler ise, sesli mesajların yazıya dökülmesini (Pixel 7 serisiyle sunulana benzer) ve gerçek zamanlı konumunuzu ve durumunuzu bulunduğunuz kişiye iletmeye yardımcı olan “Giriş Yap” adlı yeni bir özelliği içeriyor.

NameDrop

Apple ayrıca AirDrop’u güncelledi ve “NameDrop” adlı bir işlevi tanıttı. Bu özelliğin detayları çok yakında anlatılacak.

Ayrıca Apple, iOS 17’de klavye giriş yöntemini güncelledi ve otomatik düzeltme işlevini geliştirdi. Apple, yeni bir dil modeline yükseltildiğini ve mevcut kısayolları basitleştirdiğini ve geliştirdiğini söyledi.

Hey Siri’ye Veda

Sistemdeki bir diğer değişiklik de “Hey Siri” oldu. Hey ibaresi artık gitti, kullanıcılar sesli asistanı uyandırmak için sadece “Siri” diyebilir.

Beklenen Diğer Güncellemeler

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre iOS 17, Apple’ın başlangıçta planladığından daha az büyük değişikliğe sahip olacak çünkü Apple’ın bu yıl piyasaya çıkacak olan AR/VR başlığına odaklanması gerekiyordu.

Akıllı Ev Kilit Ekranı

iOS 17’nin en heyecan verici yeni özelliklerinden biri Akıllı Ev Kilit Ekranı. Bu özellik, kullanıcıların akıllı ev cihazlarını doğrudan kilit ekranından kontrol etmelerini sağlayacak. Kullanıcılar, telefonlarının kilidini açmak zorunda kalmadan ışıkları açabilecek, termostatı ayarlayabilecek ve hatta kapıların kilidini açabilecek.

Kontrol Merkezi

iOS 17, Kontrol Merkezine de önemli yükseltmeler getirecek. Yeni Kontrol Merkezi, daha sezgisel bir tasarıma sahip olacak ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları özelliklere erişmesini kolaylaştıracak. Yeni Kontrol Merkezi ayrıca, kullanıcıların uygun gördükleri özellikleri eklemesine veya kaldırmasına olanak tanıyan daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacak.

Günlük Tutma Uygulaması

iOS 17’nin bir başka heyecan verici yeni özelliği de Günlük Kaydı Uygulaması oldu. Bu uygulama, kullanıcıların fotoğraflar, videolar ve metinlerle eksiksiz bir dijital günlük tutmasına olanak tanıyor. Günlük Tutma Uygulaması ayrıca, kullanıcıların benzersiz bir şekilde kendilerine ait bir günlük oluşturmasına olanak tanıyan çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahip olacak.

Dinamik Ada

iOS 17, kullanıcıların ana ekranlarını gün boyunca değişen widget’larla kişiselleştirmelerine olanak tanıyan Dynamic Island’ı da tanıtacak. Bu özellik, kullanıcıların hava durumu, takvim ve yapılacaklar listesi gibi önemli bilgileri bir bakışta görmelerine olanak tanıyor.

Aktif Widgetler

Aktif Widget’lar, iOS 17’nin kullanıcıların widget’larla doğrudan ana ekrandan etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir başka yeni özelliği. Bu özellik, kullanıcıların bir uygulamayı açmaya gerek kalmadan bilgilere hızlı bir şekilde erişmesine ve eylemler gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

Arama ve Spot Işığı

iOS 17, Arama ve Spot Işığı özelliklerinde de önemli iyileştirmeler getirecek. Yeni Arama ve Spot Işığı daha hızlı ve daha doğru olacak ve kullanıcıların ihtiyaç duyduklarını bulmalarını kolaylaştıracak. Yeni Arama ve Spot Işığı, kullanıcıların kendileri için en önemli olan sonuçlara öncelik vermesine olanak tanıyan daha fazla özelleştirme seçeneğine de sahip olacak.

Sağlık

iOS 17, Sağlık uygulamasına da önemli yükseltmeler getirecek. Yeni Sağlık uygulaması, uyku takibi ve kalp atış hızı izleme dahil olmak üzere kullanıcının sağlığı hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olacak. Yeni Sağlık uygulaması, kullanıcıların kendileri için en önemli sağlık ölçümlerini takip etmelerine olanak tanıyan daha fazla özelleştirme seçeneğine de sahip olacak.

Carplay Güncellemeleri

iOS 17 ayrıca CarPlay’e önemli güncellemeler getirecek. Yeni CarPlay, araçlarla daha derin bir entegrasyona sahip olacak ve kullanıcıların daha fazla özelliği doğrudan arabalarının gösterge panelinden kontrol etmelerine olanak tanıyacak. Yeni CarPlay ayrıca, kullanıcıların kendileri için en önemli olan özelliklere öncelik vermesine olanak tanıyan daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacak.