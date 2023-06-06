Apple watchOS 10’un getirdiği tüm yenilikler

Apple, yakın zamanda WWDC 2023’te Apple Watch kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme olan watchOS 10‘u tanıttı. Yeni özellikler ve iyileştirilmiş işlevsellik ile dolu olan watchOS 10, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve daha iyi zihinsel ve fiziksel refahı desteklemeyi amaçlıyor.

Tüm Özellikler

Yeniden Tasarlanan Uygulamalar: Güncelleme, Hava Durumu, Borsa, Ana Sayfa, Haritalar, Mesajlar ve daha fazlası gibi popüler uygulamalara yeni bir görünüm getiriyor. Yeniden tasarlanan bu uygulamalar, kullanıcılara bir bakışta gelişmiş gezinme ve temel bilgilere kolay erişim sağlıyor. Aktivite ve Fitness uygulamaları da gelişmiş izleme, paylaşım özellikleri ve yenilenmiş bir kupa kutusu sunan güncellemeler aldı.

Smart Stack: Smart Stack adlı yeni bir pencere öğesi, kullanıcının bağlamına akıllıca uyum sağlıyor ve günün saatine veya kullanıcı etkinliklerine dayalı olarak ilgili bilgileri görüntülüyor. İster hava durumu güncellemeleri ister biniş kartları olsun, Smart Stack, kullanıcıların en uygun bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor.

Geliştirici Güncellemeleri: Geliştiriciler, uygulamalarını güncellemek için yeni tasarım dilinden yararlanabiliyor, bu da geliştirilmiş işlevsellik ve tasarımla sonuçlanıyor. Streaks, NBA uygulaması ve Waterllama gibi popüler uygulamalar, gelişmiş kullanıcı deneyimleri sunan bu güncellemeleri şimdiden benimsedi.

Kontrol Merkezi: Yan düğmeye basit bir dokunuşla erişilebilen Kontrol Merkezi, diğer uygulamaları kullanırken bile önemli işlevlere hızlı erişim sağlıyor. Kullanıcılar, Digital Crown’a çift tıklayarak sorunsuz çoklu görev için son kullanılan uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Yeni Saat Yüzleri: watchOS 10, Apple Watch’a sanatsal ve eğlenceli görseller ekleyen iki yeni saat yüzünü, Palette ve Snoopy’yi tanıtıyor. Palet, değişen renkleri kullanarak zamanı gösterirken Snoopy, saat yüzü seçimine eğlenceli bir dokunuş katarak hava koşullarına ve kullanıcı etkinliklerine dayalı etkileşimli öğeler içeriyor.

Akıl Sağlığı Desteği: watchOS 10, akıl sağlığını geliştirmeye yönelik araçlar içeriyor. Mindfulness uygulaması, duyguların ve ruh hallerinin gizli bir şekilde günlüğe kaydedilmesine olanak tanırken, Sağlık uygulaması ruh sağlığını etkileyen faktörler hakkında bilgi sağlıyo. Kullanıcılar ayrıca depresyon ve kaygı değerlendirmelerinden de yararlanabiliyor.

Görme Sağlığı: Apple Watch artık gün ışığında geçirilen süreyi ölçerek kullanıcıların göz sağlığına öncelik vermesine yardımcı oluyor. Ekran Mesafesi özelliği, cihazlarla sağlıklı bir mesafenin korunmasını teşvik ederek miyopi risklerini azaltıyor.

Veri Güvenliği: Akıl sağlığı ve görme sağlığı verileri dahil olmak üzere sağlık uygulaması verileri, cihaz kilitliyken şifrelenerek kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliği ve güvenliği sağlanıyor.

Bunlar watchOS 10’un dikkate değer özelliklerinden sadece birkaçı. Ek geliştirmeler arasında iyileştirilmiş kişi paylaşımı, çevrimdışı haritalar, FaceTime özellikleri, ilaç hatırlatmaları ve özel antrenman planları yer alıyor. Güncelleme, bu sonbaharda Apple Watch Series 4 veya sonraki sürümleri ve iOS 17 yüklü iPhone Xs veya sonraki sürümleri için ücretsiz olarak sunulacak. Şirket, watchOS 10’un yanı sıra ilk karma gerçeklik kulaklığı Vision Pro’yu da piyasaya sürdü.