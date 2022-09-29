Apple, yeni Apple Car proje ekibini yıl sonundan önce kurmak istiyor

Tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo, bir tedarikçi anketi gerçekleştirdi ve elde ettiği bulgulara göre Apple, Apple Car projesi için yeni bir ekip oluşturacak. Son zamanlarda Project Titan hakkında söylentiler dolaşıyor.

Apple, söylentilere göre araba projesinin birçok aşamasından geçti, bunun varlığını hiçbir zaman tam olarak ne doğruladı ne de inkar etti. Endüstri analistleri yıllardır bir Apple Car öngörüyor, basit bir şehir arabası olarak başladı ve şimdi daha çok sürücüden herhangi bir girdi gerektirmeyen tam otonom bir araç olmaya bakıyor.

Titan Projesi, 2014 yılında Apple’ın araba projesinde çalışmak üzere sözde bir paravan şirket olan SixtyEight Research‘ü kurmasıyla başladı. Şirket, çalışmalarına California’da SG5 olarak bilinen bir tesiste başladı.

Proje birçok değişiklikle, ekiplerin uzaklaşmasıyla, projenin yönünün tamamen değişmesiyle ve ani yönetim değişiklikleriyle gölgelendi. Apple’da Teknoloji Başkan Yardımcısı olan Bob Mansfield şu anda projeyi yönetiyor. Ming-Chi Kuo tarafından gönderilen tweet’e göre Apple, Kovid pandemisi sırasında atıl durumda olan projeyi hızlandırmak için yeni bir ekip kuruyor. Son zamanlarda yeni işe alınanlar, Titan Projesi’nin ilerlemesini hızlandırdığına işaret ediyor.

My latest survey indicates that Apple will likely build the new Apple Car project team before the end of 2022.



我的最新調查顯示，Apple可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 28, 2022

Ming-Chi Kuo, Apple söz konusu olduğunda iyi bir geçmişe sahip olsa da, Apple Car için tahminler daha az doğru çıktı. 2018’de arabanın 2023’te piyasaya sürüleceğini ve Apple’ın değerinin 1 trilyon doları geçmesine neden olacağını iddia etti. Elbette, savunmasında, o zamanlar hiç kimse COVID-19 salgınını tahmin edemezdi.

Tüm kısıtlamalar ve daha geniş endüstri artçı sarsıntıları yavaş yavaş azalırken, Apple Titan Projesi ile yoluna devam etmek istiyor gibi görünüyor. İki yıl kaybedildi ve kaybedilen işi yakalamak daha fazla zaman alacak.

Apple Car’ı 2025’te görmemiz mümkün mü? Değilse, Apple neden üretim ortaklığı arayan Kia, Hyundai ve Nissan’a yaklaşıyor? 2025 biraz iddialı olabilir, kesin olan bir şey var – Apple Car yolda ve bunu bu on yıl içinde göreceğiz. Apple henüz gerçek arabayı yapmamasına rağmen, şirket, arabayı piyasaya çıkar çıkmaz satın almak isteyen birçok potansiyel alıcıyla çekici bir araba markası olarak görülüyor.

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