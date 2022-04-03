Apple’ın Tarih Öncesi Gezegeni Belgeseli Yakında!

Teknoloji devi Apple kendi oluşturduğu Apple TV’de yeni bir belgesel çıkarmaya hazırlanıyor. Sir David Attenborough tarafından anlatılan beş bölümlük yeni bir belgesel dizisi olan Prehistorik Gezegen Apple TV+’da aboneler için yayınlanacak. Daha önce üzerinde çalışmış olan BBC’nin Doğa Tarihi Birimi tarafından üretilmiştir. Dünya gezegeninde, 66 milyon yıl öncesi olan Kretase döneminde Dünya’yı dolaşan bazı dinozorların hikayesini anlatacak olan bu belgesel çokça merak edilmekte.

Sir David Attenborough’dan bir anlatım ve Hans Zimmer’ın orijinal müziğinden oluşan gösteri, vahşi yaşam film yapımını en son teknoloji ve en son paleontoloji öğrenimleriyle birleştirecek. Belgeselde özellikle farklı dinazor türlerine yer verilmesi ve gerçekçi olması izleyicileri ekran başına kilitleyecek türden. Rehistorik Earth’ün beş bölümünün tamamı, her gün bir yeni bölümle 23 Mayıs haftasında yayına girecek.

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