Bridgerton Benzeri Filmler Ve Diziler

Kitaplara dayanan aşklara gelince, ‘Bridgerton’, 1800’lerin başlarındaki sosyal normlar hakkında ince bir anlatım sağlayan ve onu zekice aktaran, eğlenceli ve seksi bir drama. Dizi, dönem dramalarının hayranları için mutlaka izlenmesi gereken bir yapım ve aynı türden başka benzer TV şovları da, bu dizi sonrası sizi bekliyor. “Bridgerton”u izlediyseniz (ve sevdiyseniz) ve benzer bir şey arıyorsanız, işte “Bridgerton” hayranlarının kesinlikle keyif alacağı tarihi drama dizilerinin bir listesi!

Anne With An E

Lucy Maid Montgomery’nin ‘Anne with Green Gables‘ kitabından uyarlanan dizide, anne ve babasının ölümü ile kimsesiz kalan bir kızın hikayesini konu ediyor. Anne Shirley, anne ve babasının ölümü sonrasında kimsesiz kalan bir kızdır. Hayatına bir yön vermeye çalışan küçük kız, yaşadığı tatsızlıklardan sonra evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun erkek kardeşi ile birlikte yaşamaya başlar. Green Gables kasabasındaki yeni hayatına alışmaya çalışan Anne, sevgi dolu kalbi ve zekası ile karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışır.

Medici

16. yüzyılın başlarında Floransa’da kurulan politik, aile dramı. Cosimo de ‘Medici, babası Giovanni aniden ölünce kendisini çok zengin olan bankacılık hanedanının başında bulur. Ancak Cosimo tehlikeli bir sır saklıyor Giovanni öldürüldü. Şimdi Cosimo, ailenin servetini ve gücünü korumak için katilini ortaya çıkarmalı.

Poldark

İngiliz yazar Winston Graham’ın 12 seri olan “Poldark” romanlarından uyarlanan dizide Ross Poldark’ı, yerel mahkemelerde cinayet ve hasar verme suçlamalarına karşı kendini savunmak için hazırlanırken, toplumdaki yerini, parasını ve ailesinin ismini korumaya çalışır. Ücretlerin düşmesi ve fiyatların yükselmesi nedeniyle kargaşa yaşayan ülkede sivil itaatsizlik artarken sokak çeteleri ülkedeki seçim sonuçlarına karşı ayaklanmaya başlar. Finans gücü azalan Ross ve yeni gelin Demelza, zengin ve güçlü rakipleri George Warleggan’ın gittikçe artan bir düşmanlığı ve muhalefetiyle karşı karşıya kalır.

Versailles

Versailles dizisi Fransa’nın “güneş kralı” olarak bilinen 14. Louis’nin hayatına odaklanıyor. O dönemde Versailles Sarayı’nda yaşanan iktidar oyunları ve ikili ilişkileri konu alan dizi uluslararası seyirci kitlesi hedeflenerek İngilizce olarak çekiliyor.

The Tudors

Oscar ödüllü Elizabeth’in yazarı Michael Hirst’ten genç Kral VIII. Henry’nin çalkantılı yaşamı ve olaylı aşklarını konu edinen çarpıcı bir yapım. 1500’lerin büyülü atmosferinde bir yolculuğa çıkarken İngiliz tarihinin en ünlü krallarından biri olan Henry, izleyicilere her saniyesi dolu geçen bir dram sunacak. Sırf metresiyle birlikte olabilmek için yeni bir din yaratıp karısından boşanan bu adama kim karşı gelebilir ki?

10 bölümden oluşan bu yeni dizi Henry’nin siyasi entrikalarının yanı sıra Aragonlu Katherine ve Anne Boleyn gibi önemli kadınlarla girdiği romantik ilişkileri de işliyor. Henry’nin güç tutkusu ve kişisel düşkünlükleri tüm dünyanın akışını değiştirdi, The Tudors ise Altın Küre adayı tecrübeli oyuncu Sam Neill, Jeremy Northam, Gabrielle Anwar, Callum Blue ve Natalie Dormer’dan oluşan tecrübeli kadrosu ve usta senaryosuyla televizyon tarihini değiştirecek.

Downton Abbey

Downton Malikanesi’nde yaşayan Crawley Ailesi ve malikanenin çalışanlarının hayatı üzerine kurulu olan dizi, bir dönem dizisi. 1912’den itibaren başlayan hikaye sezonlar içerisinde 20’lere kadar uzanıyor. Grantham Kontu Robert Crawley ailesi ile mutlu bir hayat sürdüğünü düşünürken her şey, 15 Nisan 1912’de Titanik’in buzdağına çarpması ile birlikte bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde değişir. Crawley Ailesi iki üyesini çarpışmada kaybetmiştir.

Reign

Kraliçe Mary’nin 15 yaşındayken Fransa’ya gidip Prens Francis ile evlenmesini anlatan televizyon filminin başrollerinde Anna Popplewell ve Caitlin Stasey var.

The Spanish Princess

The White Princess’n devam dizisi olan The Spanish Princess’de İspanya prensesi Catherine of Aragon’un hikayesi anlatılmaya devam ediliyor. Henüz küçük bir çocukken ileride İngiltere kraliyet ailesine katılacağı kesinleşen Catherine, artık Wales Prensesidir. Ne var ki kocası Prens Arthur’un beklenmedik ölümü onu tahtından edecektir. Ancak bu her şeyin sonu değil, tam tersine başlangıcı olacaktır. Catherine’nin, kocasıyla aralarında hiçbir şey yaşanmadığını iddia etmesi işleri karıştırır. Catherine ile ileride kral olacak Prens Harry’nin yakınlaşması an meselesidir…

Harlots

18. yüzyılda Londra’da en gözde ticaret merkezlerinden birinde zenginlik ve yoksuluk biraradadır. Bu dönem seks ticareti de zirve yaptmıştır. Margaret Wells da bir genelev sahibidir. Wells, rakibi Lydia Quigley tarafından saldırıya uğradığında ailesini tehlikeye atmak pahasına mücadele eder.

Outlander

1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie’ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.

Aşk, bilim kurgu, tarih ve maceranın tek bir hikayede buluşması olarak tanımlanan Outlander; Diana Gabaldon’ın aynı isimli çoksatan kitabından uyarlandı.

Gentleman Jack

Anne Lister’’ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Gentleman Jack, Lister’ın günlüklerinde şifreli bir şekilde yazdığı hayatına dair detayları konu ediyor. Dizi, Lister’ın aile yadigarı evin kaderini değiştirmesini ele alırken evde ailesiyle ve çalışanlarıyla olan ilişkilerini de değiniyor. Sally Wainwright’ın imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Suranne Jones, Sophie Rundle, Gemma Whelan, Timothy West gibi isimler yer alıyor.

The Crown

II. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın ardından İngiltere siyasi karışıklık içindedir ve bu zorlu dönemde tahta bir kadın geçmektedir. II. Elizabeth’in tahta geçmesi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki ilk yıllarının perde arkasının konu edildiği dizide, siyasi rekabetler, aşk ve 20. Yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olaylar anlatılıyor.

Dizide Kraliçe II. Elizabeth rolünü Claire Foy canlandırıyor. Senaryosunu Peter Morgan’ın kaleme aldığı dizinin yapımcılığını ise Andy Harries üstleniyor.

Aşk Peşinde

Bahsedeceğimiz bu sıradaki dizi belli bir yaşı ve buna bağlı bir fenomeni temsil ediyor, ergenlik ya da hadi sizin için aptallaştıralım, “büyümek”. Aşk arayışı, kendi yaşlarındaki diğer tüm kızlar gibi azgın olan ve birlikte erkeklerin ağzından salyalarını akıtan iki kuzen ve en iyi arkadaşın etrafında döner.

Aşkın peşinde, bu iki insanın hayatlarında olan her şeyi ve bir noktadan sonra nasıl romantizm yerine arkadaşlığı seçtiklerini kapsayan üç bölümlük bir mini dizidir. Bununla birlikte, Bridgerton’ın şehvetli unsurları olmadan, Aşkın Peşinde İzlemek harika bir dizi ve ilkini beğendiyseniz beğeneceğinizden eminiz.

Ayrıca, Bridgerton’dan bir asır sonra kuruldu, bu yüzden bu seriyi modern enerji ve duygularla dolu bulacaksınız. Bu diziyi henüz duymadıysanız, izlemenizi şiddetle tavsiye ettiğimiz dizi aşkın peşinde ve bu nedenle Bridgerton’dan sonra aşırıya kaçmak için mükemmel bir dizi.

Müşterinin Aşçısı

Bu İspanyol dizisi, kendi ülkesinde yayınlandıktan sonra Temmuz 2021’de Netflix’te yayınlandı. Ancak, Bridgerton’ı referans aldığınızda, müşterinin aşçısı bu listedeki en benzer şovlardan biridir. Ancak Bridgerton’ın aksine bu dizide çok daha az çıplaklık var, bu yüzden bu işin içindeyseniz biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Hikaye hala seçkinlerin ve ayrıcalıklıların şehvetle belirlenmiş alışkanlıklarını kapsıyor ve bu da onu izlemeyi eşit derecede ilginç kılıyor. Arsa, karısını kaybetmenin yasını tutan bir dük etrafında dönüyor. Ancak, aşçı onu mümkün olan her şekilde ilgilendirdiği için keder sadece kısa bir süre için mevcuttur. Bununla birlikte, bu filmdeki benzersiz unsur, aşçının açık alanlarda bulunma korkusuna sahip olması ve bu nedenle yatak odasının her ikisinin de karar verdiği gibi en iyi yer olmasıdır.

The Great

Bu listedeki bir sonraki gösteri bir Hulu özel. Evet, Hulu nedense hala şov yapıyor ve bu yüzden bunu listeye eklemek zorunda kaldık. Harika, bir yabancı olmaktan Rusya’nın en uzun süre hüküm süren kadın hükümdarı olmaya dönüşen Catherine adında bir kızın etrafında dönen hicivli bir hikaye. Bridgerton’ı sevdiyseniz, ancak biraz daha fazla mizahla harika bir “harika” şov.

Elbette, daha az heyecanlı, ancak arsanın kendisi sizi eğlendirmek için yeterli. The Great, Oscar adayı senarist Tony Mcnamara’nın “The Favourite”deki şaşırtıcı çalışmasıyla yazdığı bir gösteri. Drama ve mizah karışımını seviyorsanız, az önce bahsettiğimiz diziden daha iyi izlenebilecek bir dizi yok. Bridgerton’ı sevdiyseniz, The Great’i seveceksiniz ve bu nedenle bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

The Other Boleyn Girl

Henry’nin aşkı için rekabet eden iki güzel kız kardeşin, Anne ve Mary Boleyn’in hikâyesini anlatıyor. Her iki kadın da kralın yatağını paylaşacaklardır, fakat yalnızca biri, kısa ve fırtınalı bir saltanat için tahta çıkacaktır; bu saltanat da celladın kılıcıyla trajik bir biçimde son bulacaktır.

Victoria

Bir sabah yatağından Büyük Birtanya’nın yeni kraliçesi olarak uyanan 18 yaşındaki Victoria’nın, aşk, ihtiras, ihanet ve politik oyunlarla çevrelenen hikayesi, etkileyici bir görsellikle anlatılıyor.

The Royals

Dizide günümüz Britanya Krallığı göz önünde ama tabii ki kurgusal versiyonu. Bildiğimiz kraliyet ailesinin normalde belli kurallara göre yürüyen, sıkı ama daha sakin ve skandallardan olabildiğince uzak durmaya çalışan bir hayatı olduğunun farkındasınızdır. Hatta dışarıya iyi görünme çabası adı altında yeri geldiğinde yapmacık bulundukları da oluyor. Ancak bu dizideki kraliyet ailesi pek de öyle değil.

Dickinson

19. yüzyılın başlarına dayanan Dickinson, Hailee Steinfeld’in canlandırdığı Emily Dickinson adlı zamanın ünlü bir yazarının etrafında dönen bir gösteri. Dickinson, istediğiniz tüm drama ve buharlı unsurları içerdiğinden, bunun bir ders kitabı dönemi parçası olduğunu gösteriyor. Kategoride ilk tercihiniz Bridgerton ise, Dickinson’ı izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Dönemin harika bir anlatımı, birbirinden güzel takımları ve kıyafetleriyle bu seri kesinlikle kalbinizi kazanacak. Dickinson, izlemek isterseniz apple tv+’da mevcut. Bununla birlikte, Bridgerton’ın çizgisini kaldır, bu dizide çok daha az romantizm var, bu arada bir iyi olabilir. Bununla birlikte, bir aşk hikayesinin tipik hikayesi temel alınır, ancak o kadar belirgin değildir. Dickinson’ı sevdiyseniz, Bridgerton da seveceğiniz dizidir.

Little Woman

1800’lerde, onları bastırmaya çalışan bir toplumda aşkı ve kendi özgürlüklerini bulmaya çalışan kadınları içeren bir film mi? Tanıdık geldi mi? Eğer büyük bir Eloise hayranıysanız o zaman bu sizin için mükemmel bir film olacaktır!

