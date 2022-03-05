Lucifer Benzeri Film ve Diziler

Dünyayı kasıp kavuran dizi Lucifer, Netflix’in en çok sevilen dizileri arasında yer alıyor. Biz de bu yazımızda Lucifer’ı andıran içerikleri bir araya getirmeye çalıştık. İşte Lucifer hayranlarının seveceği tarzda film ve diziler…

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Evil

Robert King ve Michelle King ikilisinin ekrana taşıdığı “Evil”, zorlu bir eğitim sürecinden geçen rahip David DaCosta’yı takip ediyor. Bu arada kilise tarafından göreve atanan DaCosta, aniden ortaya çıkan birtakım gizemli olayları çözmeye çalışırken ona adli psikolog Katja Herbers da eşlik edecektir. İkili birlikte, olayların ardında yatan nedenlerin bilimsel bir karşılığı olup olmadığını araştırırlar.

American Satan

Üyelerinin yarısı İngiltere’den diğer yarısı Amerika’dan olan yeni bir rock grubu, hayalleri peşinden gitmek için okulu bırakıp Los Angeles’a taşınıyor. Bu yolculuklarında onlara eşlik eden biri daha var. Şeytan’ın onlara sunduklarını koşulsuz şartsız kabul edecekler mi yoksa kendi bildikleri yoldan gitmeye mi çalışacaklar? Ayrıca 2017 yapımı dram, müzik ve gerilim türündeki American Satan, rock yıldızlarının seks, uyuşturucu ve depresyon dolu yaşamlarına ışık tutuyor.

Supernatural

Dean ve Sam Winchester kardeşlerin, doğaüstü yaratıklarla verdikleri savaşı konu alıyor.

Annelerinin bilinmeyen bir varlık tarafından yakılarak öldürülmesi sonucu, babalarıyla beraber avcılık yapmaya başlayan kardeşlerden Sam normal bir hayat sürme isteği ile abisi ve babasını bırakıp üniversiteye gider. Yıllarca ailesinden ayrı yaşayan Sam, abisinden aldığı babasının kayıp olduğu haberi ile eve döner ve macera yeniden başlar.

After Midnight

Genç bir adam olan Hank’in, kız arkadaşı Abby ile mutlu bir ilişksi vardır. Ancak Abby bir anda ortadan kaybolur. Hank’in tek açıklama olarak şifreli bir not bırakan Abby’nin nerede olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. Fakat olanları anlamaya çalışan Hank’in akıl sağlığı bu süreçte bozulmaya başlar. Başındaki sorunlar yetmezmiş gibi bir de her gece evinin kapısını kırmaya çalışan bir canavarla uğraşmak zorunda kalır.

Şeytanın Avukatı

Kevin Lomax, başarılı bir savunma avukatıdır. Davaların zorluk seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, başarıya alışkın Kevin, bir şekilde jüriyi tesiri altına almayı ve müvekkilini temize çıkarmayı başarır. Mutlu bir evlilik süren avukatın hayatındaki her şey yolunda gibidir. Bir gün, müvekkili haksız olduğu halde kazandığı bir dava sonrasında New York’taki çok büyük bir hukuk bürosundan müthiş bir teklif alır. Bu arada teklifi yapan dünyanın en büyük hukuk bürolarından birinin lideri olan John Milton’dur. Kevin’ın vereceği ‘evet’ cevabı, hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecektir.

Shadowhunters

Cassandra Clare’in çok satan The Mortal Instruments serisinin ekran uyarlaması olan Shadowhunters, nitekim Clary Fray isimli genç bir kızın 18. yaş gününde yarı insan yarı melek olan ve şeytanlarla savaşan Shadowhunter soyundan geldiğini öğrenmesiyle değişen hayatını konu alıyor.

Jonah Hex

Yaralı Jonah Hex, başına buyruk bir ödül avcısıdır. İzini sürdüğü herkesi ve herşeyi eninde sonunda mutlaka yakalar. Ölüme meydan okuyan vahşi geçmişi ona bir ayağı bu dünyada, bir ayağı diğer tarafta, efsanevi bir ün kazandırmıştır. Fakat görüştüğü tek kişi, randevu evindeki hayatı onda derin yaralar açmış olan Leila’dır.

White Collar

Peşindeki FBI ajanı Peter Burke, nitelikli dolandırıcı Neal Caffrey’yi yakalayınca; onlar da dahil herkes, bu işin bittiğini sanar. Oysa ki macera yeni başlıyordur. Neal ve Peter bir iş birliği yapmak üzere bir araya gelirler. Neal özgürlüğü karşılığında, Peter’a suçluları yakalama konusunda yardımcı olmayı teklif eder. Fakat Neal’ın teklifi kabul edilir edilmesine de, işler her iki tarafın da umduğu kadar kolay olmayacaktır.

Forever

New York’un en iyi medikal müfettişi olan Dr. Henry Morgan’ın, kimse tarafından bilinmeyen bir sırrı vardır: o ölümsüzdür! 200 yaşında olan doktorun geçmişindeki bilinmeyenleri, Dedektif Jo Martinez tek tek ortaya çıkaracaktır.

Sleepy Hollow

The Legend of Sleepy Hollow (Başsız Süvari) efsanesinin modern bir uyarlaması olarak tanımlanan dizide, Ichabod Crane ve kasabanın şerifinin iyilikle kötülüğün ortasında kalan kasabadaki gizemleri çözmeye çalışmalarının hikayesi anlatılıyor.

Castle

Rick Castle ün yapmış, yakışıklı ve karizmatik bir cinayet romanı yazarıdır. Kitaplarının ilk baskıları iyi giderken bir dönem hikaye üretme konusunda tıkanma yaşar. Fakat Castle’ın cinayet romanları, bir seri katile ilham verir ve romandaki hikayelerin kurgusu üzerinden New York birçok cinayete mesken olur.

Take Two

Popüler bir polisiye dizisinde oyunculuk yapan Ella bir süre rehabilitasyon merkezinden tedavi görür. Ella, merkezden ayrıldıktan sonra hayatında yeni bir başlangıç yapmak ister. Genç kadın özel bir dedektif olan Eddie’nin yanında işe başlar. Eddie başlarda yeni çalışanının iş için pek uygun olmadığını düşünse de Ella’nın sahada yeteneğini gördükten sonra iyi bir ikili olurlar.

The Mentalist

O, ne derseniz hafızasına atıyor ama gereksiz gördüğü bilgileri de anında siliveriyor. Zihnini boş yere meşgul edecek gevezeliklere onun kitabında yer yok. Patrick Jane, belki biraz kendini beğenmiş, ukala ama bu yönleri onun olağanüstü bir gözlem ve ikna yeteneğine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Eli

Eli, nadir görülen bir hastalıktan muzdarip olan genç bir çocuktur. Hastalığı için çeşitli tedaviler denense de istenilen sonuç bir türlü alınamaz. Son olarak tedavi için ıssız bir ortamda bulunan bir kliniğe götürülür. Klinik başlarda bu zamana kadar tedavi gördüğü diğer merkezlere benzemektedir. Ancak bir süre sonra Eli, gölgelerde saklanan kötü bir varlığın farklında varır. Gördüklerinden sonra klinikten kaçmaya çalışan Eli, kendisini büyük bir tuzağın içesinde bulur.

Bright

Film, insanların, orkların, elflerin ve perilerin, yani kısaca bütün fantastik ırkların bir arada yaşadığı bir zaman dilimini anlatıyor. İnsan ırkına mensup Ward ve ork Jakoby gece devriyesinde partner olan iki polis memurudur. Aralarındaki farklılıkları aşmanın yanı sıra kanunu çiğneyenlerle de mücadele etmektedirler. Ayrıca günün birinde bildikleri dünya tehdit altına girer. Artık genç dişi elfi ve yanlış ellerde her şeyi yok edebilecek, çoktan unutulduğu sanılan bir kutsal emaneti korumak için birlikte çalışmalıdırlar.

iZombie

Zombiye dönüşen bir tıp öğrencisi olan Liv, adli tıpta iş bulur ki yiyebileceği beyinlere erişimi olsun ve bu sayede insanlığını koruyabilsin. Ancak zamanla fark eder ki; yediği her beyin, cesedin sahibinin anılarını kafasının içinde duymasına sebep olmaktadır. Bu arada durumu kullanmaya karar veren genç kız, kim tarafından işlendiği bilinmeyen cinayet vakalarını patronu ve bir polis dedektifinin yardımlarıyla çözecektir.