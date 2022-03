En İyi Oscar Ödüllü 50 Film

Oscar ödüllü filmler her ne kadar tartışmalı manşetleri beraberinde getirse de, son derece iyi yapımları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 94. Oscar ödül törenlerinin ardından en iyi Oscar ödüllü 50 filmi bir araya getirmeye karar verdik. İşte Oscar ödüllü en iyi filmler…

Avcı

Avcı, üç birbirine çok yakın arkadaş olan Michael, Steven ve Nick’in Vietnam savaşı esnasında talihsiz bir şekilde birbirlerinden ayrı düşmelerini ele alır. Savaştan önce tüm boş zamanlarını beraber geçiren üçlü Steven’ın düğünüyle beraber birbirlerine veda ederler. Savaş başladığı anda kendilerini birbirlerine karşı oynamaya zorlandıkları bir Rus ruletinin içerisinde bulan eski dostlar, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının farkına varmaya başlarlar.

Affedilmeyen

Affedilmeyen’de Little Bill Dagett, sadistik eğilimleri olan, tavizsiz ve diktatör bir şeriftir. Egemen olduğu küçük bir kasabayı yaşanmaz bir hale getirmektedir. Bir gün adaleti uygulamayı bütünüyle reddettiğinde, eski bir silahlı soyguncu olan Will Munny, artık sessiz kalamayacağını ortaya koyacaktır. İntikam Will, Will’in eski partneri ve genç bir adamın ellerinden gelecektir.

Batı Yakasının Hikayesi

Müzikal türündeki filmlerde standartları belirleyen kült filmlerden biri olan Batı Yakasının Hikayesi, unutulmaz şarkılara, başarılı koreografilere ve Romeo ile Juliet’in trajedisine sahip bir film.

Birbirine düşman iki sokak çetesi olan Köpekbalıkları ve Jetler’e mensup bir genç kız ile bir genç erkeğin aşkını ve kavuşamama hikayelerini anlatan film, modern bir Romeo ve Juliet uyarlamasını müzikal türe sokuyor.

Ölümcül Tuzak

Herkesin potansiyel düşman ve her objenin de ölümcül bomba olduğu Irak’ta, elit askerler dünyanın en zor görevlerinden birinde yer alır. Sıcak savaşın ortasında bombaları imha etmekle yükümlüdürler. Takım lideri William James, hem bu yaygın bombalardan hem de psikolojik ve duygusal etkilenmelerle uğraşmaktadır. James’in iki askeri kendini cürretkarca savaşın ortasına atar. James ise ölümü aldırmadığı için askerlerine yardıma gider. Yeni vahşi liderini korumaya çabalayan adamlar, şehri kaosa sürekler.

Rıhtımlar Üzerinde

Terry Mallon zor şartlarda liman işçisi olarak çalışan eski bir boksördür. Ringlerdeki başarılı kariyerinden liman işçiliğine kadar düşen adam bir nevi bunalımdadır. Çalıştığı limanın ve civar limanların patronu Johnny Friendly görünürde liman işletmeciliği yapsa da kimi illegal işlere karışmaktadır. Bunlardan biri Terry’nin başını derde sokacaktır. Çocukluk arkadaşının Friendly’nin emriyle öldürülmesine tanık olan Terry, hiçbir suçu olmamasına rağmen suçlu konumuna düşmüştür. Friendly için çalışan ağabeyi de ona sırt çevirince liman işçilerini bir araya getirip büyük bir ayaklanma başlatacaktır.

Ay Işığı

İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami’nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Chiron’un hayatının 3 ayrı dönemini anlatan film kahramanın annesi ile ilişkisine, okul hayatına, romantik ilişkisine, iş hayatına ve uyuşturucu satıcılığı yapan Juan ile olan ilişkisine değiniyor.

Amadeus

Amadeus’da, dünya müzikal tarihine yön veren deha Mozart, gündelik yaşamında gerçek bir arıza karakter olarak yaşamdan bir hayli kopuk bir hayat tarzı sürdürmektedir. Yeteneğini dışa vurmak için ilginç bir yol seçen sanatçı tutarsız davranışlarda bulunmayı bir alışkanlık edinmiştir. Yaşamı ile müziği zıt kutuplarda ilerleyen Mozart, yeteneğini sergilemek için mantıksız hareketlerde bulunur. Adeta bir “tutunamayan” profili çizen Mozart, bu sağlıksız yaşamı yüzünden Antonio Salieri’yi endişelendirmektedir. Diğerine göre çok daha disiplinli ve müzik konusunda hırslı olan Antonio, müziğin tanrısı kadar başarılı olamamaktadır. Bu düşünceler zamanla farklı bir ilişki kurmalarına neden olur.

İhtiyarlara Yer Yok

Llewelyn Moss, bir olay yerinde bulduğu çantayı alır ve başını hiç ummadığı bir belaya sokar. Artık peşinde bir kiralık katil vardır. Moss bir Vietnam gazisidir ve bir şekilde uyuşturucu olaylarının ortasında soruna dönüşen bir meseleye karışır. Peşindeki katil Anton Chigurh planı konusunda kararlıdır çünkü işini yarım bıramak niyetinde değildir. İşin için çok sayıda masum insanın ve suçluların da karışacağı soluk soluğa bir takip başlayacaktır.

Kwai Köprüsü

Kwai Köprüsü’nde, Albay Nicholson’ın liderlik ettiği esirler, Kwai Nehri üzerinde bir köprü yapmaları için Japonlardan bir direktif alırlar. Albay Saito’nun köprüyü yaptırmaktaki amacı cephaneyi birliklerine kolayca dağıtmaktır. Albay Nicholson’ın elindeki tek kozu, yapılabilecek en iyi köprüyü yapıp kendi gururunu ve askerlerinin motivasyonunu körüklemek, yitirilen gücü ve kaybedilen özgüveni geri kazanmak olacaktır.

Rocky

Rocky filminde baş karakter olan Rocky Balboa boş zamanlarında yaşadığı küçük şehrin yerel kulüplerinden birinde boks yapan amatör bir boksördür. Amerika’da yeni yılın boks maçlarının programları tamamlanmak üzeredir, ancak Apollo Creed isimli yenilmez boksör sakatlanmıştır. Bu başarılı boksörün önerisi üzerine turnuvaya adı duyulmamış amatör bir boksör alınacaktır. Bu isim de Rocky’den başkası değildir. Rocky artık yılın en önemli maçının aktörlerinden biridir ve bu zorlu hazırlanma sürecinde en büyük yardımcısı antrenörü Mickey ve büyük aşkı Adrian olacaktır.

Nomadland

60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur

Milyonluk Bebek

Milyonluk Bebek’te Frankie Dunn, tüm hayatını ring üzerinde dehşet dövüşçüler yetiştirerek geçirmiştir. Boksörlerine öğrettiği en önemli ders hayatın temel kuralıdır : Her şeyin ötesinde daima kendini koru! Zaman içinde kızından kopmanın acısı ile uyanışa geçen Frankie, uzun zamandır hiç kimseyle fazla yakınlaşmayı tercih etmeyen bir adamdır. Frankie’nin salonuna bakan tek arkadaşı eski boksör Scrap, onun hırçın mizacının ardında 25 yıldır affedilmeyi bekleyen bir adamın var olduğunu bilir.

Cesuryürek

Cesuryürek’te, William Wallace yaşanan büyük acılar sonrası yeniden memleketi olan İskoçya’ya döner. Onun asıl amacı çiftçilik yaparak sakin bir hayat sürmektir. Çocukluk aşkıyla karşılaştığında bunun onu dipsiz bir uçuruma iteceğinin farkında değildir. Bir gün İngiliz askerleri, William’ın çocukluk aşkı olan Murron’a tecavüz etmeye çabalarlar. William, onu kurtarır; ancak bu Murron’un ölümüne ve bir dönemin değişimine sebebiyet verecektir.

Operasyon: Argo

1979 yılında 4 Kasım tarihinde Şah’ın devrildiği İran devriminin en yoğun günlerinde, militanlar başkent Tahran’daki Amerikan Büyük Elçilik binasına girip 52 Amerikalı’yı rehin alırlar. O hengamede kaçmayı başaran 6 Amerikan vatandaşı Kanada Elçiliği’ne sığınır ve hayatları halen tehlikededir. Her an yakalanma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. CIA uzmanı Tony Mendez bu Amerikan vatandaşlarını kurtarmak amacıyla bir film senaryosuna yakışır oldukça riskli bir plan hazırlar.

The Apartment

The Apartment’da C.C. Baxter sıradan bir ofis çalışanıdır. Sıradan olmayan tek yanı ise kendi evinin anahtarını kendinden daha üst mertebedeki yöneticilere verip onlara bir şekilde yardım etmektir. Bir gün Baxter’ın da aşık olduğu asansör operatörü Miss Kubelik’in patronu Sheldrake yatmak üzere evine geldiğini fark eden Baxter oldukça şaşırır. Sheldrake tarafından bir anda terk edilen Kubelik intihara kalkışır; ancak Baxter’ın müdahalesi ile hayatta kalır. Buradan sonra Kubelik’in iyileşme olayların ise karışma süreci başlayacaktır.

Baba

Baba, 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don’u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.

Kanunun Kuvveti

New York şehri dedektifleri ‘Popeye’ Doyle ve Buddy Russo narkotik kaçakçı yüzüğünü kırıp öyle veya böyle French Connection’ı ortaya çıkarmak isterler. Fakat suçlulardan biri Doyle’u öldürmeye çalışınca, kendisini şehirin sınırlarının dışına taşıyacak ölümcül bir takibe başlar.

Annie Hall

Annie Hall, komedyen Alvy Singer’ın ünlü şarkıcı Annie Hall ile olan ilişkini konu ediyor. New York’un tanınan komedyenlerinden Alvy Singer’ın anlatıcılığı eşliğinde işlenen film, komedyenin Annie Hall isimli ünlü şarkıcıyla olan ilişkisinin neden sonlandığını sorgulamasıyla başlar. Alvy, uzunca bir süre aşk hayatında başarısız olmuş, aradığı kadını sahte entelektüel ortamlarda bulmanın imkansızlığına kanaat getirmiştir. Ancak Annie ile tanışması adamın talihini bir anda döndürecek, garip bir ilişkinin başlamasına neden olacaktır.

Kuzuların Sessizliği

Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katila ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter’dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir.

All About Eve

All About Eve’de sarhoş ve kaba bir tiyatro yıldızı olan Margo Channing’in inişli çıkışlı hayatında güvendiği ve güvenmediği insanlar vardır. Margo’nun hırsı ve yetenekleri, onun yıllanmış kariyerinin en parlak noktalarıdır. Bir gün Eve Harrington ile tanıştığında her şeyin ne denli hızlı bir şekilde değişeceğini fark etmez. Kısa sürede Margo’nun gözüne giren ve alçakgönüllülüğüyle puan toplayan Eve, Margo’nun olduğu kişi olabilmek için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Arabistanlı Lawrence

Arabistanlı Lawrence, Arap İsyanı’nın başlamasında önemli bir rol oynayan İngiliz bilim adamı ve ordu casusu Thomas Edward Lawrence’ın Arabistan’daki görev sürecinde yaşananları konu alıyor. Kuzey Afrika’da genç bir teğmen olan Lawrence’ın bir teklif üzerine Arabistan’a gözlemci olarak gitmesi ve zamanla bölgede isyan çıkaran Araplara yardım etmesiyle artık, Arabistan topraklarına İngilizlerin de eli değmiş olur. Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtılan Arap halkı, İngilizlerle işbirliği içerisine girerek Osmanlı Devleti’yle çatışacağı bir savaşa sürüklenir.

Casablanca

Casablanca, hem unutulmaz bir aşk filmi klasiği olarak hem de Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman’ın unutulmaz oyunculukları ile kült olmuş bir yapımdır. 2. Dünya Savaşı sırasında Fas’ın Kazablanka kenti, Hitler’den kaçan Avrupa’lılarla rengarenk, çeşitli bir görünüm kazanmıştır. Rick Blaine karakteri, şehrin en popüler barını işletmektedir. Bir gün eski aşkı Ilsa, direniş lideri kocası Victor Laszlo ile birlikte gelir. Rick, Ilsa ve Victor’un şehirden kaçmalarını sağlayabilecek tek kişidir.

Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi

Riggan Birdman rolüyle geçmişte Hollywood’da parlak kariyeri olan 50’lili yaşlarda hala ünlü ve başarılı bir oyuncu olarak kalma peşinde bunalımlı, şizofrenik bir kişiliktir. Oyuncu olması konusunda onu cesaretlendiren bir yazarın kitabını Brodway’de bir tiyatro oyunu ile sahneleme peşindedir. Her şeyi muntazam ister, çünkü bu oyun Riggan’ı tekrar zirveye çıkaracak son şanstır.

Yeşil Rehber

Amerikalı siyahilerin eşitlik mücadelesi verdiği 1960’lı yıllarda, Afrika kökenli piyanist Don Shirley, Güney eyaletlerinde bir turneye çıkmıştır. Ona bu tur boyunca bar fedaisi Tony Lip şoförlük yapacak, gittiği her yerde ona eşlik edecektir. Afrika kökenlilerle ilgili birçok önyargısı olan, eğitimsiz ve şiddete meyilli, ancak iyi kalpli ve yürekli Tony ile karşılaştığı bütün ayrımcı tavırlara rağmen şiddetin hiçbir sorunu çözmeyeceğine yürekten inanmış Don arasında sıcak bir dostluk kurulacak, birlikte mücadele edip birlikte yeni şeyler öğreneceklerdir.

Suyun Sesi

Soğuk savaş döneminin Amerika’sında yaşayan Elisa yalnız bir kızdır. Sessiz, rutin bir hayatı olan Elisa, gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışır. Ancak günün birinde Elisa’nın hayatı, iş arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir deneyi keşfetmesi ile değişir. Suda hapsedilen insansı bir yaratığın acımasız bir deneyde kullanıldığını fark eden Elisa, onunla iletişim kurmaya başlar. Aynı dili bilmeyen, aynı hayatlara sahip olmayan, hatta aynı genetikleri bile olmayan bu ikili, aralarında kurdukları tarifsiz bağ ile birbirlerinin hayatını değiştirecektir.

Forrest Gump

Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor.

Titanic

Titanic adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu ‘Düşler Gemisi’ nin yolcuları arasında Avrupada birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika’ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphiaya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912’de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

Akıl Oyunları

Akıl Oyunları, asosyal bir matematikçi olan John Nash’in hayatını konu ediyor. John Forbes Nash azandığı bir bursla Princeton Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlar. Bu süreçte parlak zekasını her daim hissettiren ve çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir. Böylece matematik çevrelerince ününü yayan dahi adam zamanla şizofrenik belirtilerle mücadele etmeye başlar. Nash artık kendi kurgusal gerçekliklerinden oluşturduğu dünyasıyla asıl gerçekleri ayırt edemeyecek bir aşamaya gelir.

Sevgi Sözcükleri

Aurora ve Emma farklı hayatlar süren bir anne ve kızdır. Emma’nın evlenmesiyle birlikte Aurora ne kadar zor ve ne kadar sevgi dolu biri olabileceğini gösterir. Film, her birinin hayata devam etmek ve neşelenmek için buldukları farklı yolları seçerken geçen yılları kapsamaktadır.

Gladyatör

Gladyatör’de,İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir.

Ateş Arabaları

Harold Abrahams ve Eric Liddell iki atlettir. Biri Yahudi öbürüyse Hıristiyan’dır. Biri tanrının yaptıkları her işte bir şekilde varolduğunu düşünmektedir, diğeriyse spora olan tutkusunu kendini aşmak için bir mücadeleye dönüştürmüştür. İkisinin de amacı tektir, 1924 Olimpiyatları’na katılmak ve kazananlarla birlikte podyuma çıkabilmek.

Tom Jones

Tom Jones, henüz bebekken ailesi tarafından terk edilir ve başkası tarafından bulunarak yetiştirilir. Oldukça ayrıksı, iyi yürekli, sempatik ve popüler biri olduğu için herkes tarafından sevilir. Tom, Sophie Western isimli bir kıza delicesine aşıktır. Sophie ise ona karşı boş olmamasına rağmen sadece ailesinden korktuğu için Tom’a karşı olan hislerini göstermekten çekinmektedir.

Bayan Daisy’nin Şoförü

Bayan Daisy Werthan zengin ve yaşlı bir kadındır. İyi bir hayat yaşamış olan Bayan Daisy, hiçbir zaman kendini zengin olarak görmemiş, fakir olduğu günleri de unutmamıştır. Yaşlanınca bazı sorunlar yaşayan yaşlı kadına, işlerini halledebilmesi için bir şoför tutulur. Şoföre ihtiyacı olduunu düşünmeyen Daisy, oğlu Boolie’nin bulduğu Hoke’u bu nedenle reddeder. İşe başladıktan sonra da sürekli olarak azarladığı Hoke ile aralarında bir süre sonra farklı bir dostluk başlayacaktır.

Kurtlarla Dans

John Dunbar Amerikan İç Savaşı’nın hakkı verilmiş kahramanlarından biridir. 1865 yılında batının unutulmuş ve terk edimiş bir karakoluna atanır. Bu görev onun için oldukça heyecan vericidir. Görevi ise buraya getirilecek olan askerleri beklemektir. Dunbar, burada geçirdiği günlerin keyfini sürerken yeni tanıştığı Lakota Siularıyla yakınlaşmaya başlar. Gün geçtikçe sadece barışı düşünen bu Kızıderilileri daha da yakından tanıyarak onlarla arkadaş olur. Bir süre sonra artık onlardan biri olduğunu kabullenmeye başlayacaktır.

Kramer Kramer’e Karşı

Ted Kramer, işine son derece bağlı bir babadır ve bir gece eve geç döndüğünde, karısı Joanna onu terk etmek üzere olduğunu söyler. Kocasından ayrılıp, kendisini bulmaya çalışacaktır. Altı yaşındaki oğullarını da bakması için ona bırakacaktır. Bir taraftan işini sürdürmeye çalışan Ted diğer yandan da, pek az babanın bildiği kadarıyla, oğlunu tanımaya çalışmaktadır. Ona yemekler pişirmekte, parka gezmeye götürmekte ve onun her ihtiyacı ile korkularını anlamaya çalışmaktadır.

İngiliz Hasta

Laszlo Almays bir harita yapımcısıdır ve sahra çölünün bazı bölgelerinde harita çıkarmakla görevlidir. 2. dünya savaşında geçen hikayede bir uçak kazasında Almays’ın vucüdunda yanıklar oluşur ve yatağa düşer. Ona bakacak kişi Hanna adında bir hemşiredir. Eski bir italyan manastıran kalmaya başlayan Almays gizemli geçmişini hatırlamaya başlar.

Her Devrin Adamı

Kral VIII. Henry, eşi erkek çocuk doğuramadığı için Boleyn ailesinden bir kızla evlenmek ister. Ancak, eşi boşanmak istemez ve Vatikan da buna izin vermez. Bunun üzerine Kral, Vatikan ile ilişkileri kesip, kendi kilisesini kurmak ister. Konuyu Kraliyet danışma meclisine taşır, ancak meclis üyesi Sir Thomas More buna karşı çıkar. Filmde Sir More’un hikayesi anlatılır.

Gandhi

Gandhi, Hindistan tarihinin en önemli kişiliği Mahatma Gandhi’nin hayatını ele alıyor. İngiliz sömürüsü altındaki ülke, esareti tüm iliklerinde hissetmekte, özgürlük kavramının hissettirdiklerini günden güne yitirmektedir. Bu dönem ortaya çıkan bir kişilik, epik bir tarih yazarak, insanlık tarihinin en önemli kahramanlarından biri haline gelecektir. Tüm zamanların en ilham verici kişiliklerinden biri olacak bu adam, Hindistan tarihinin en önemli kişiliği Mahatma Gandhi’den başkası değildir.

Müfreze

Chris Taylor isimli bir öğrenci okulunu bırakarak gönüllü asker olarak Vietnam Savaşı’na katılır. Vietnam’da bir sınır cephesine atanan Taylor cephede hüküm süren olumsuz hava koşulları ve yorucu şartlar nedeniyle bitap düşer. Bir gece Vietnam’lıların saldırısına tanık olan bölük bu hengame esnasında kimi askerlerin ölümüne tanık olur. Bu küçük askeri birlikte iki çavuş arasında yaşanan güç gösterileri de işlerin yolunda gitmemesiyle sonuçlanıyordur. Ne için savaştığını bilmeyen bu insanlar günden güne hayat, ölüm ve savaş kavramlarına dair inançlarını kaybetmektedirler.

Amerikan Güzeli

Lester, kızıyla ve orta yaş bunalımındaki karısıyla iletişim kurmakta başarısızlığa uğrayan, rutinlerle dolu yaşamından tiksinerek yaşlanan bir babadır. İşini bırakıp zamanını hiç yapmadığı gibi değerlendirmeye başlayarak yeniden genç hissetmeye çalışırken, henüz onaltı yaşındaki kızının, güzeller güzeli arkadaşı Angela ile arasında tuhaf bir cinsel gerilim doğar. Bu ilişki kızı ve karısıyla arasındaki zaten kopuk olan bağı koparacak, her bir aile ferdini farklı kaderlere sürükleyecektir.

Ordinary People

Jarrett ailesi oğullarının ölümü ve sonrasında kalan diğer oğulları Conrad’ın intihara teşebbüs etmesinden sonra normal hayatlarına dönmeye çalışan talihsiz bir ailedir. Conrad, herkesin gözdesi olan büyük kardeşi Buck’ın öldüğü kazaya tanık olmuş ve bu yüzden de bir süre hastanede tedavi altına alınmıştır. Döndüğünde ise kendisini ailesinden ve arkadaşlarından soyutlandığı bir dünyada bularak suçluluk psikolojisiyle başbaşa kalır. Bu süreçte tarapiye başlar. Anne Boreth her şeyin güzel olduğu zamanların özlemini çekerken baba Calvin aileyi bir arada tutmaya çalışacaktır.

Son İmparator

Çin’in son imparatoru Pu Yi’nin dramatik hikayesini anlatan bir film. Yasak şehirde doğan Pu Yi birdenbire kendisini çocuk yaşta imparator olarak bulur.İngiliz bir hoca ona batı medeniyeti hakkında fikirler verir. Pu Yi büyüdükçe iyi bir imparator aynı zamanda çocukluğunu ve gençliğini iyi yaşayamamış biri olur.

Yağmur Adam

Bir ithal araba satıcısı olan Charlie, başkalarının düşüncelerine saygı duymayan bencil ve fırlama bir şehir çocuğudur. Babasının öldüğünü haber alan Charlie, cenazesine gittiğinde, babasının 49 model bir Buick Roadmaster hariç tüm mirasını bir vakfa bıraktığını öğrenir. Kendi hakkı olduğunu düşündüğü bu paradan bir pay alabilmek için bu vakfı ziyaret eden Charlie, buranın özürlülerle ilgilenen bir kurum olduğunu öğrenir.

Oliver!

Küçük Oliver, tacize maruz kaldığı yetimhaneden bir şekilde kaçmayı başarmıştır. Yeni hayatına başladığında, birçok farklı ve ilginç karakterdeki insanla tanışmış; bu sayede yolculuğu bir maceraya dönüşmüştür. Bu sırada bir mentor tarafından yankesicilik yapmak üzere yetiştirilen bir grup çocukla tanışması, hayatının dönüm noktalarından birine doğurur. Tüm bu karmaşaların ortasında Oliver özlemini çektiği tek şeye, gerçek bir aileye kavuşabilecek midir?

Aşık Shakespeare

1590 Londra’sı… Kendisi hakkında oldukça büyük umutlar beslenen bir oyun yazarı William Shakesepare, tiyatronun baskısının altında, yazar tıkanıklığıyla beraber ezilmektedir. Son yazdığı oyunlar ne yaparsa yapsın bir adım öteye gitmemektedir. Artık kendi yeteneklerini sorgulamaya başladığı bir dönemde karşısına Viola isimli güzel bir kız çıkar. William’ın ondan alacağı ilham, tüm zamanların en büyük oyun yazarlarından birinin şahlanmasını tetikleyecektir.

Milyoner

Jamal Malik Mumbai’nin gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan 18 yaşında bir yetimdir. Hindistan’da katıldığı bir bilgi yarışmasında 20 milyon rupe kazanmasına sadece bir adım kalmıştır. Şovun o gecelik bitmesinin ardından Jamal, eğitimsiz olan birinin bu kadar büyük başarıyı ancak hile yoluyla gösterebileceğinden şüphelenilip tutuklanır. Ama yarışmadaki her sorunun cevabıyla o gece Jamal’ın inanılması zor gerçek hikayesi ortaya çıkacaktır.

The Artist

1920’li yılların sonunda Hollywood sinema sektörünü kökünden değiştirecek ‘teknolojik’ bir devrim yaşandı. Ses, “henüz hiçbir şey duymadınız” repliği ile film pelikülüne bir daha hiç ayrılmamak üzere girdi. Fakat sinema sektöründe yaşanan bu devrim boyutundaki bu değişim pek çok insanın mesleğini ve kariyerini de derinden sarstı. Dönemin en karizmatik aktörleri arasında yer alan George Valentin de sesin beklenmedik biçimde sinema perdesine yansımasından payına düşeni alıyor. Yanı başında boy gösteren taze ve güzel oyuncu Peppy Miller’ın ise aklı fikri şöhrette.

Gecenin Sıcağında

Gecenin Sıcağında’da Bill Gillespie, Güney Amerikada küçük bir kasabada polis şefidir. Sonradan bölgenin şerifi konumuna gelir. Bill, suç olaylarını çözmeye ve suçluları yakalamaya çalıştıkça bir takım hileli küçük-kasaba politiklerini de kullanmak zorundadır. Bu süreçte dedektif Virgil Tibbs ve polis yüzbaşısı Bubba Skinner’dan destek almaktadır. Irk meselesine dair gerilim bölgede artmaktadır

Hamlet

William Shakespeare’in Hamlet isimli meşhur oyunundan sinemaya uyarlanan film, anlatıcının ‘Bu kendi aklıyla barış sağlayamayan bir adamın trajedisidir’ cümlesiyle açılır. Hareket ise gözetleme kulesinde nöbet değişimi yapan iki muhafızın birbirlerine olağandışı bir şey görüp görmediklerini sormalarıyla başlar. Bir diğer nöbetçi olan Marcellus iki kez Kral Hamlet’in hayaletini gördüğünü iddia eder. Marcellus daha sonra Prens Hamlet’in arkadaşı Horatio ile çıkagelir. Aniden hayalet üçüne birden görünür ve Horatio hayaletten konuşmasını ister.

The Sting

The Sting, intikam peşimde koşan iki gangsterin hikayesini anlatıyor. 1930’lar Chicago’sunda arkadaşları kumar tutkunu bir gangster tarafından öldürülen iki sahtekâr, arkadaşlarının intikamını almak üzere dahiyane bir plan hazırlamaya karar verirler. Planı hazırlamak kadar uygulamak da oldukça çetin geçecek bir süreç olacaktır.