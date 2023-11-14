Fransız oyun geliştirme şirketi Arkane Studios’tan oyuncuları mutlu edecek bir indirim geldi. Şirketin “20th Anniversary Bundle” adını verdiği paket içerisinde yer alan 6 oyun, gamerlara çok cazip bir fiyatla sunuluyor. Dishonored serisine ait 3 oyunun yanı sıra; Arx Fatalis, Dark Messiah of Might & Magic ve Prey’in yer aldığı Arkane Yıldönümü Paketi 1064 TL yerine 165 TL’den satılıyor. Steam’de büyük indirime giren paketin detaylarını Cepkolik okurları ile birlikte inceleyelim.

Arkane Yıldönümü Paketi İle 6 Oyun Steam’de Büyük İndirimde

1999 yılında Lyon merkezli olarak kurulan oyun şirketi Arkane, gamerlara 2020 yılında özel bir sürpriz yapmış ve 6 özel oyununun yer aldığı ve adına Arkane 20. Yıldönümü Paketi (Arkane 20th Anniversary Bundle) dediği paketi özel bir fiyatla çıkarmıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından, söz konusu paket bu hafta Steam’de yeniden indirime girdi.

20 Kasım’a kadar devam etmesi beklenen indirim kapsamında aşağıdaki oyunların yer aldığı paketin fiyatı 1064 TL düzeyinden yüzde 84 oranında indirimle 165,41 TL’ye geriledi. İşte Arkane 20. Yıldönümü Paketinde yer alan oyunlar:

Arx Fatalis

Dark Messiah of Might & Magic

Prey

Dishonored Definitive Edition

Dishonored: Death of the Outsider

Dishonored 2

Bu oyunların tamamına 165 TL karşılığında sahip olunabilir. Ayrıca, sadece; uzay istasyonunda geçen bilim kurgu FPS oyunu Prey’i 25 TL karşılığında satın almak isterseniz bu haberimize de göz atabilirsiniz.

Oyuncular Arkane Yıldönümü Paketi Hakkında Ne Diyor?

Arkane 20. yıldönümü paketinin indirime girmesi pek çok oyuncuyu memnun etse de, paket içerisindeki oyunların genel olarak 5-6 yıl önce piyasaya sürülen yapımlar olması; bu türe ilgi duyan pek çok gamerın zaten bu oyunları oynaması nedeniyle eleştiriye de konu oldu. Bununla birlikte, kütüphanesinde; pakette yer alan 6 oyun bulunmayan pek çok oyuncu için bu son fırsat olabilir.

Bilindiği üzere Steam, 20 Kasım itibariyle dolar kuruna geçecek ve dolar ile oyun satışına başlayacak. Bu nedenle oyunların 20 Kasım sonrasında büyük oranda zamlanması bekleniyor. Dolayısıyla 6 oyunu içeren ve cazip bir indirimle sunulan Arkane 20. Yıl paketinin bu fiyatı bir daha elde edilemeyebilir. Elbette diğer platformlardan daha önce bu oyunları edinmeyeneler için… Paketi satın almadan önce kütüphanelerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin!