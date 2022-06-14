ARK:Survival Evolved Steam’de Ücretsiz Oluyor

Epic Games ücretsiz oyun dağıtarak yeni kullanıcılar çekerken, bir ücretsiz oyun haberi de Steam cephesinden geliyor. Büyük bir hayran kitlesi olan ARK:Survival Evolved, Steam platformunda ücretsiz oldu.

Uzun bir süredir kendisine yeni kullanıcılar çekmek için ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, kısa sürede Steam’in en büyük rakibi haline geldi. Steam’de bunun farkına vardı ve olaya müdahale etme kararı aldı. Büyük bir hayran kitlesi olan ve 50 TL’lik bir ücrete sahip olan ARK: Survival Evolved, kısa bir süre boyunca ücretsiz oldu.

Bugün itibariyle ücretsiz olan ARK: Survival Evolved, 19 Haziran akşam saat 20.00’a kadar devam edecek. Bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanesine eklemek isteyen oyuncular için yaklaşık bir haftalık zaman dilimi bulunuyor.

Hayatta kalma tarzında bir oyun olan ARK:Survival Evolved, mahsur kaldığınız ve tamamen çıplak olduğunuz bir adada geçiyor. Bu adada kaldığınız süre boyunca avlanmalı, eşya toplamı ve barınak inşa etmelisiniz. Oyundaki ana amacınız hayatta kalmak ve kendinizi geliştirmek.

ARK:Survival Evolved sistem gereksinimleri şu şekilde ;

İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10

Windows 7/8.1/10 İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FC-8320 veya üstü

Intel Core i5-2400 / AMD FC-8320 veya üstü Bellek: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Nvidia GTX 670 2 GB/ AMD Radeon HD 7870 2GB

Nvidia GTX 670 2 GB/ AMD Radeon HD 7870 2GB Depolama alanı: 60 GB

Unutmayın bu kampanya için son zaman 19 Haziran saat 20.00 olarak belirlendi.

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