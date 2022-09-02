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Artık Tweetlerinizi Düzenleyebilirsiniz – Tweet Düzenleme Özelliği Geldi

Twitter, şirketin bu ayın sonuna kadar ödeme yapan tüm Twitter Blue abonelerine "Tweet Düzenle" özelliğini getirmeyi planladığını duyurdu. Şu anda, "Tweet Düzenle", Twitter platformunda dahili bir test aşamasında ve bu sayede yalnızca seçilen bir grup Twitter kullanıcısı bu özelliğin keyfini çıkarıyor.

Ayşen Sıla

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Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıları için büyük bir duyuru yaptı. Amerikalı teknoloji devi, kullanıcılarından gelen yoğun talepten sonra 1 Eylül’de sosyal medya platformuna bu yıl bir “tweet düzenle” özelliğinin yakında sunulacağını duyurdu.

“Tweet Düzenle”, kullanıcıların Tweetleri yayınlandıktan sonra üzerinde değişiklik yapmalarına olanak tanıyan bir özellik. Bu özellik, tüm Tweeti silmek zorunda kalmadan yazım hatalarını düzeltmek ve hashtag’leri eklemek gibi durumlar için faydalı olabilir.

Şu anda, “Tweet Düzenle”, Twitter platformunda dahili bir test aşamasında ve bu sayede yalnızca seçilen bir grup Twitter kullanıcısı bu özelliğin keyfini çıkarıyor. Twitter, dahili testin, geliştirme ekibinin olası sorunları belirlerken ve çözerken geri bildirimi dahil etmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu, insanların “Tweeti Düzenle” özelliğini nasıl kötüye kullanabileceğini de içeriyor.

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Ancak Twitter, şirketin bu ayın sonuna kadar ödeme yapan tüm Twitter Blue abonelerine “Tweet Düzenle” özelliğini getirmeyi planladığını duyurdu. Aboneliklerinin bir parçası olarak, özelliklere erken erişim elde ediyor ve özellikler sosyal medya platformuna ulaşmadan önce Twitter’ın bunları test etmesine yardımcı oluyorsunuz.

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KaynakTwitter

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