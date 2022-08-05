Twitter Yeni Özelliğini Türkiye’de Kullanıma Sundu!

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter yeni özelliğini Türkiye’de kullanımda, son zamanlarda gündemde bulunan Twitter platformu yeni özelliği ile ses getirdi. Gelen yeni özellik sayesinde platformdaki nefret dolu ve saldırgan ifadeleri azaltmak için Yanıt İstemleri özelliğini duyurdu.

Son zamanlarda kullanıcı sayısında oldukça artış görülen Twitter bunun yanında gelen şikayetleri de göz önünde bulundurmaya başladı. Özellikle insanların birbirlerine nefret dolu söylemlerin engellenmesi için bir dizi çalışmalar başlattıklarını duyurmuşlardı.

Twitter, Yanıt İstemleri güncellemesi ile oldukça beğeni topladı. Gelen bu özellik başarılı bir şekilde Türkçe şekilde kullanıma sunulduğu açıklandı. Kademeli şekilde ilerleyecek olan özellik önümüzdeki günlerde tüm Türk kullanıcılarda olacak. Özellik, 2 Ağustos’tan itibaren iOS, Android ve Web için kullanıcılara sunmaya başlanmıştı.

Yanıt İstemleri özelliği, Twitter’ın bir Tweet’e yanıt olarak zararlı ve nefret dolu olabilecek hakaret ve kaba bir dil algıladığı zaman özellik devreye girmekte. Yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar, yazdıklarını tekrar düşünme ya da değiştirme şansına sahip olacak. Bunun için de Twitter sizin onayınızı almadan paylaşım yapmayacak.

Twitter, yeni özellik hakkında şu açıklamalarda bulundu; Geçen yıl, konuşmaları daha medeni hale getirmenin ve Twitter’daki genel konuşmanın sağlığını iyileştirmenin bir yolu olarak ABD ve Brezilya’daki insanlara yönelik Yanıt İstemleri özelliğini başlattık. Bu özelliği Türkçe olarak test ettikten sonra, tüm dünyada Türkçe dil ayarlarına sahip olan herkese sunmaya hazırız. Bu başarıyı dünyanın her yerindeki insanların Twitter’daki deneyimlerine yansıtmak amacıyla bu özelliği farklı pazarlarda ve dillerde de test etmeye devam edeceğiz.

Gelen bu özellik sayesinde Twitter’da yeni bir dönem başlamış olabilir ifadesini kullanabiliriz.

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