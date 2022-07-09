Elon Musk 44 Milyar Dolarlık Twitter Anlaşmasını Feshetti!

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk geçtiğimiz aylarda Twitter’ı alma girişimi ile dünya gündemine oturmuştu. 44 Milyar Dolarlık bir bütçe ile satın alacağını açıklayan Elon Musk şimdide anlaşmadan çekildiğini açıkladı. İlk olarak şirketten %9’luk bir hisse sahibi olduktan sonra satın almaya karar vermişti.

Tesla CEO’su Elon Musk , Nisan ayında sosyal ağ sitesi Twitter’ı 44 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu, ancak daha sonra Twitter’daki spam hesaplar hakkında daha fazla veri beklediği için satın almayı askıya almıştı. Ve daha sonra Musk, anlaşmanın söz konusu olmadığını ve daha düşük bir fiyata gerçekleşebileceğini söylerken, daha sonra ise anlaşmayı feshettiğini açıkladı.

Musk’ın ekibi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bir açıklamada, anlaşmanın feshedilme nedenleri olarak anlaşmanın “birden fazla hükmünün esaslı ihlali” ve Twitter’ın yanlış ve yanıltıcı beyanları” olarak açıkladı ayrıca Twitter’in anlaşmaya yönelik sözleşme yükümlülüklerine uymamakla da suçlanıyor.

Musk, satın alma işlemini tamamlayamazsa, sözleşmenin bir parçası olarak Twitter’a 1 milyar dolarlık bir ayrılık ödemekle yükümlü. Bu nedenle, ayrılma ücretini sosyal ağa ödemekten kaçınmak için mahkemeye başvuracağını açıkladı.

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