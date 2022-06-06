Elon Musk, Twitter’ı Almaktan Vazgeçiyor

Elon Musk, uygulamasının sahte ve spam hesap verilerini inceleyebilmek için Mayıs ayında Twitter’ı satın almayı askıya almıştı. Ancak şimdi Tesla CEO’su anlaşmadan çekilme tehdidini tamamen resmi hale getirdi.

Pazartesi günü, Musk, Twitter’ın Baş Hukuk Görevlisi Vijaya Gadde’ye; hitaben yazdığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu web sitesinde kamuya açıkladığı bir mektupla Twitter’ı birleşme anlaşmasının şartlarına uymamakla suçladı. Ve ardından herkese hâlâ hakkı olduğunu hatırlattı. Twitter’ın uygunsuzluğu nedeniyle satın alma işlemini iptal etmek ve “birleşme sözleşmesini feshetmek”.

Musk adına avukat Mike Ringler tarafından yazılan mektup; Twitter’dan “Bay Musk’ın 25 Mayıs 2022 ve 31 Mayıs 2022 tarihli mektuplarımda açıklanan; veri ve bilgilere yönelik talebi.”

Burada atıfta bulunulan veriler, görünüşe göre; uygulamasındaki kaç hesabın sahte veya spam botları olduğuna dair yüzde tahminlerini hesaplamak için kullanılan; Twitter’ın sahte ve spam hesap verileri olarak karşımıza çıkıyor.

Musk, Twitter’ın kendi yüzdelik tahminlerinin doğru olduğunu düşünmediğini; defalarca dile getirdi ve Twitter’ın kendisine “kendi analizini yapabilmesi” için gerekli hesap verilerini vermesini istedi.

Mektup ayrıca, birleşme sözleşmesi kapsamında Twitter’ın “Bay Musk’ın işlemin tamamlanmasıyla bağlantılı olarak; talep ettiği veri ve bilgileri sağlaması” gerektiğini ve Musk’ın Twitter’ın birleşme sözleşmesi yükümlülüklerine “uymayı reddettiğine” inandığını iddia ediyor.

Mektupta ayrıca Musk’ın talep ettiği verilere erişim izni verildiği takdirde; “verileri inceleyen herkesin bir ifşa etmeme; sözleşmesine tabi olmasını” sağlayacağını ve “rekabet açısından hassas herhangi bir bilgiyi” tutmayacağını veya kullanmayacağını da belirtiyor.