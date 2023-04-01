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Asteroid City Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Scarlett Johansonn, Margot Robbie ve Tom Hanks gibi efsane isimlerin yer aldığı Asteroid City filminden ilk fragman geldi.

İbrahim Özbek

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asteroid city

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Scarlett Johansonn, Margot Robbie ve Tom Hanks gibi efsane isimlerin yer aldığı Asteroid City filminden ilk fragman geldi.

Ünlü yönetmen Wes Anderson’ın yönetmen koltuğunda oturan Asteroid City, bizleri farklı bir dünyaya götürecek. Wes Anderson filmin senaryosu için The French Dispatch, Köpek Adası (Isle of Dogs), The Darjeeling Limited ve Moonrise Kingdom’da beraber çalıştığı Roman Coppola ile tekrar bir araya geldi.

Film, 1950’lili yıllarda ABD’nin çöl kasabasında, burs ve akademik rekabet için ülkenin dört bir yanından öğrenci ve velileri bir araya getirmek adına düzenlenen Junior Stargazer/Space Cadet kongresinde, dünyayı değiştiren olaylarla etkinliğin kesintiye uğraması sonucu gelişen kaotik macerayı anlatıyor.

Asteroid City, 16 Haziran 2023 tarihinde ülkemizde vizyona girecek. Birçok ünlü ismin yer aldığı film, şimdiden en çok beklenen yapımlar arasında yer alıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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