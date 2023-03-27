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Robert Pattinson ve Robert Downey JR. Yeni Filmde Buluşuyor!

Günümüzün başarılı yönetmenlerinden Adam McKay, yeni film projesinde Robert Pattinson ve Robert Downey Jr.'ı bir araya getiriyor.

İbrahim Özbek

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averange heigt averange build

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Günümüzün başarılı yönetmenlerinden Adam McKay, yeni film projesinde Robert Pattinson ve Robert Downey Jr.‘ı bir araya getiriyor.

Adam McKay, yeni filmi Average Height, Average Build ile beyazperdeye giriş yapacak. Film için oyuncu kadrosunda büyük isimler dahil edildi. Kara para temalı filmde bizleri muhteşem bir macera bekliyor.

Robert Pattinson cinayetlerden daha kolay sıyrılabilmek adına yasaları değiştirmek için Amy Adams’ın hayat verdiği bir lobicinin yardımını alan seri katil Mr. Smith’i canlandırıyor. Robert Downey Jr. ise silahını bırakmasına rağmen, gerçek amaçlarını örterek bir tür Washington figürüne dönüşen Mr. Smith’in takipçisi emekli polis olarak rol alacak.

averange heigt averange build

2024 yılında vizyona girecek olan The Batman Part II içim hazırlıklarını sürdüren Robert Pattinson, Adam McKay’in yeni filminde de başrol rolünde olacak. Film ile ilgili detayların önümüzdeki hafta belli olması bekliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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