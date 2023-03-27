Robert Pattinson ve Robert Downey JR. Yeni Filmde Buluşuyor!

Günümüzün başarılı yönetmenlerinden Adam McKay, yeni film projesinde Robert Pattinson ve Robert Downey Jr.‘ı bir araya getiriyor.

Adam McKay, yeni filmi Average Height, Average Build ile beyazperdeye giriş yapacak. Film için oyuncu kadrosunda büyük isimler dahil edildi. Kara para temalı filmde bizleri muhteşem bir macera bekliyor.

Robert Pattinson cinayetlerden daha kolay sıyrılabilmek adına yasaları değiştirmek için Amy Adams’ın hayat verdiği bir lobicinin yardımını alan seri katil Mr. Smith’i canlandırıyor. Robert Downey Jr. ise silahını bırakmasına rağmen, gerçek amaçlarını örterek bir tür Washington figürüne dönüşen Mr. Smith’in takipçisi emekli polis olarak rol alacak.

2024 yılında vizyona girecek olan The Batman Part II içim hazırlıklarını sürdüren Robert Pattinson, Adam McKay’in yeni filminde de başrol rolünde olacak. Film ile ilgili detayların önümüzdeki hafta belli olması bekliyor.

Nicolas Cage’in Oynadığı Renfield Filmi İçin Fragman Yayınlandı!