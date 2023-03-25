Nicolas Cage’in Oynadığı Renfield Filmi İçin Fragman Yayınlandı!

Günümüzün en başarılı erkek oyuncularından olan Nicolas Cage, Dracula’ya hayat verdiği Renfield filmi için yeni fragman yayınladı.

Sinema tarihi boyunca birçok yönetmen, Dracula’yı beyaz perdeye taşımıştır. Son olarak Chris McKay imzalı Renfield filmi bizlere Dracula’yı anlatacak. Efendisi Dracula’nın yıllarca süregelen işkencesine maruz kalan ama kendisine olan sadakatini de bir şekilde sürdüren hizmetkâr Renfeild’ın macerasına bu filmde şahit olacağız.

Renfield’da bizleri bolca kan ve aksiyon sahneleri bekliyor. Bununla beraber absürt mizah da filmde bizleri bekliyor. Renfield filminin oyuncu kadrosunda, Nicholas Hoult ve Nicolas Cage’in yanı sıra Ben Schwartz ve Adrian Martinez gibi isimler karşılıyor.

Ülkemizde 14 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek olan Renfield, şimdiden beyazperde hayranlarının ilgisini çekmiş gibi gözüküyor.

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