Ana SayfaFilm ve DiziNicolas Cage'in Oynadığı Renfield Filmi İçin Fragman Yayınlandı!

Nicolas Cage’in Oynadığı Renfield Filmi İçin Fragman Yayınlandı!

Sinema tarihi boyunca birçok yönetmen, Dracula'yı beyaz perdeye taşımıştır. Son olarak Chris McKay imzalı Renfield filmi bizlere Dracula'yı anlatacak.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
15
renfield

Epic Games Yeni Oyun Motorunu Otomobil İçinde Sergileyecek!

Cep telefonlarının ve elektrikli arabaların entegrasyonu her geçen gün artıyor. Unreal Engine, grafik dünyasını oldukça...

Günümüzün en başarılı erkek oyuncularından olan Nicolas Cage, Dracula’ya hayat verdiği Renfield filmi için yeni fragman yayınladı.

Sinema tarihi boyunca birçok yönetmen, Dracula’yı beyaz perdeye taşımıştır. Son olarak Chris McKay imzalı Renfield filmi bizlere Dracula’yı anlatacak. Efendisi Dracula’nın yıllarca süregelen işkencesine maruz kalan ama kendisine olan sadakatini de bir şekilde sürdüren hizmetkâr Renfeild’ın macerasına bu filmde şahit olacağız.

Renfield’da bizleri bolca kan ve aksiyon sahneleri bekliyor. Bununla beraber absürt mizah da filmde bizleri bekliyor. Renfield filminin oyuncu kadrosunda, Nicholas Hoult ve Nicolas Cage’in yanı sıra Ben Schwartz ve Adrian Martinez gibi isimler karşılıyor.

Ülkemizde 14 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek olan Renfield, şimdiden beyazperde hayranlarının ilgisini çekmiş gibi gözüküyor.

Jordan Peele, Yeni Film İçin Hazırlıklara Başladı!

-- Reklam --

Remnant 2’den 9 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi!

Günümüzde birden fazla aksiyon oyunu çıkmakta bu oyunlar arasında yerini alan Remnant 2 oldukça ses getirmeye devam ediyor. PPG...
Önceki İçerik
WhatsApp, Yeni Özelliğini Duyurdu!
Sonraki İçerik
Hyundai Otomobil Şarj Robotunu Tanıttı
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021