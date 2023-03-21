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Jordan Peele, Yeni Film İçin Hazırlıklara Başladı!

Son yılların korku ve gerilim türlerindeki filmlerin başarılı yönetmeni Jordan Peele, dördüncü uzun metrajlı filmi için hazırlıklara başladı.

İbrahim Özbek

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Son yılların korku ve gerilim türlerindeki filmlerin başarılı yönetmeni Jordan Peele, dördüncü uzun metrajlı filmi için hazırlıklara başladı.

Kariyerine komedi oyuncusu olarak devam ederken radikal bir karar alarak yönetmen koltuğuna oturan Jordan Peele, yönettiği Get Out ve Us filmleri ile beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Kendine has bir tarzı ile korku ve gerilim filmlerine yeni bir dönem başlatan Peele, kariyerinin 4. uzn metrajlı filmi için hazırlıkları başladı.

Film hakkında detaylar belirli olmasa da, kendisinin yazıp yöneteceği gelen bilgiler arasında. Yapım şirketi ve oyuncular hakkında detay verilmezken, filmin 2024 yılında vizyona gireceği açıklandı.

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Jordan Peele’nin dördüncü uzun metrajlı filmi, Avatar 3’ten bir hafta sonra vizyona girecek. Bu durum her ne kadar olumsuz olarak görülse de, Peele rekabete hazır gözüküyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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