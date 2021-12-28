Astral Seyahat İle İlgili Filmler

Bugün sizlere Astral Seyahat ile ilgili film önerilerinde bulunacağız.

Astral seyahat terimi okültizm ve teozofide kullanım alanı olan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esiri beden ya da astral beden (spiritüalizmde duble) ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen “bedeniyle” fiziksel bedeni haricinde, yine bu kişiler tarafından iddia edildiğine göre bilinci yerinde olarak başka mekânlar içerisinde dolaşmak üzere yaptığı yolculuğa ve bu bedeniyle geçirdiklerini söyledikleri deneyimlere denir.

Daha kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse; Astral seyahat, kişinin bilinci açık bir şekilde, kişiye ait ruhun fiziksel bedeninden istemli olarak ayrılması halidir. Ayrılması ve bunun sonucunda ruhen çeşitli yerlerde dolaşma durumudur.

Sizler için önerdiğimiz Astral Seyahat ile ilgili filmler;

Insidious

Bir ailenin gizemli bir eve taşınması ile başlayan klasik korku hikayesi, evin çocuğunun astral seyahat yeteneğine sahip olması ile enteresan bir hal almaya başlar. Çocuk bu seyahatlerden birinde ruhlar aleminde kalır, geri dönemez ve bedeni farklı ruhlar tarafından işgal edilir. Korku içindeki aile bir uzmandan yardım alır ancak durum kolay kolay çözülecek gibi görünmemektedir. Devam filmleri aynı etkiyi yaratmasa da 2010 yapımı ilk Insidious filmi gerçekten korku türüne yeni bir soluk getiriyor.

Flatliners

2017 yılında bir yeniden çevrim filmi yapılmış olsa da 1990 yapımı orijinal Flatliners filminin yanına bile yaklaşamamıştır. Ölümden sonra yaşam üzerine deneyler yapan bir tıp öğrencisi, ikna ettiği arkadaşları üzerinde ölüme yakın deneyimler yaşatmak için bazı çalışmalar yapar. Çalışmalar zararsız ve oldukça aydınlatıcı sonuçlar veriyorken doğaüstü kurallar devreye girer ve yaşayanların diğer tarafa geçmesi kurallara aykırıdır. Her şeyin bir sonucu, hem de korkutucu bir sonucu vardır.

Astral

Genç bir öğrenci olan Alex, metafizik konularıyla ilgilidir ve ölmüş annesi ile iletişime geçmek için astral seyahat yapmaya karar verir. Seyahat yapılacak yer ölüler diyarıdır ve bunun sonuçları düşünülenden daha kötü olacaktır. Vücudunu ele geçirmeye çalışan kötü ruhlarla mücadele etmeye başlayan Alex, bu seyahati sırasında aslında ailede böyle bir deneyim yaşayan ilk kişi olmadığını fark eder. Geri dönmek için artık çok geçtir.

Altered States

Edward Jessup isimli bir bilim insanı, insanları dış dünyadan izole eden tanklarda özel çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların içine bir de ağır etkileri olan halüsinojenik ilaçlar eklediği zaman ise durum düşündüğünden daha kötü bir hal alır. Denekler zaten tanklar içinde fiziksel koşullardan izoledir ve ilaçlar zihinlerini bedenleri olmadan da çalışacak bir noktaya getirir. Bu nokta izlemesi keyifli ancak kalp ritmini hızlandıran olaylara neden olur.

If I Stay

Büyük müzik yeteneğine sahip çello sanatçısı genç bir kız olan Mia Hall’ın hayatı, ansız başına gelen bir trafik kazası ile değişir. Genç kız kendini astral bir düzlemde bulur. Yaşam ile ölüm arasında kaldığı bu düzlemde, önünde iki seçenek vardır; ya bedenine geri dönecek ya da ruhlar aleminde kalacaktır. Hangi yolu seçerse seçsin, uygulamak kolay olmayacak ve hiç de beklenmedik sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Enter the Void

Sıradışı filmlerin yönetmeni Gaspar Noé, Enter the Void filmiyle bu sefer de ruhlar alemine hızlı bir giriş yapıyor. Tokyo’da yaşayan Amerikalı bir uyuşturucu satıcısı, ortağı tarafından ihanete uğrar ve bir uyuşturucu anlaşması sırasında öldürülür ama aslında tam da ölmüş değildir. Çünkü ruhu hala insanların arasında dolaşmakta ve neler olduğunu görmektedir. Üstelik yalnızca şu anı görmez; geçmiş ve gelecek de onun görebildiği zaman dilimleri arasındadır.

Nosso Lar

Brezilya yapımı olan filmin orijinal adı Nosso Lar ancak ABD’de Our Home: The Astral City adı ile vizyona girdiği için bu isimle de bulabilirsiniz. Pek sevilmeyen bir insan olan Dr.André bir akşam yemeği sırasında kalp krizi geçirir ve kısa bir süre ölü kalarak kendini astral dünyada bulur. Bu astral düzlemde unutamayacağı kadar korkunç deneyimler yaşayan Dr.André, hayata döndürüldüğü zaman ise daha da şaşıracaktır. Çünkü kendini bulduğu yer Nosso Lar isimli, herkesin muhteşem hayatlar yaşadığı bir şehirdir.

Awake

Genç bir milyader olan Clay, kalp ameliyatı olmak üzere sedyenin üzerine uzanır ve anestezi ile bayıltılır. Ancak bayılmaz. Zihni açıktır ve orada olmakta olan her şeyin farkındadır. Duydukları ise onu içinde bulunduğu durumdan daha da korkutur çünkü plan, onu öldürmektir. Bedeninden ayrı çalışmakta olan zihnini bedenine geri döndürmeli ve kendini kurtarmalıdır.

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