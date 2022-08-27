Asus Zenfone 9 Android 13 beta programı duyuruldu

Asus, geçen ay Android 12 ile piyasaya sürülen Zenfone 9 için Android 13 beta programını duyurdu.

İlgilenenler, Zenfone 9‘un Ayarlar > Sistem > Sistem güncelleme menüsüne gidip sağ üst köşedeki dişli çark simgesine ve ardından “Beta Test Programına Kaydol” seçeneğine tıklayarak beta programına başvurabilirler. Bundan sonra, “Kabul Et”e tıklayın, henüz bir hesabınız yoksa Asus üye hesabına kaydolun, beta test başvurusunu doldurun ve “Gönder”e tıklayın.

Başvurunuz kabul edilirse, e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz ve Zenfone 9‘unuzda Android 13 beta sürümünü alacaksınız. Ancak, devam etmeden önce, beta sürümünün kullanıcı deneyimini engelleyebilecek hatalar içerebileceğini unutmayın. Ana cihazınızda bu güncellemeyi kurmanızı önermemekteyiz. Ya da bazı hataları göze alacaksınız.

Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki kaynak bağlantısına gidebilirsiniz.