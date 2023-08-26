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Atatürk Filminden İlk Fragman Geldi!

Disney Plus tarafından 2023 yılının başlarında duyurulan ve oldukça büyük bir ilgi gören Atatürk dizisi, kısa bir süre önce yaşanan olaylarla beraber dizi olmaktan çıktı. Dizi olarak hazırlanan senaryo, 2 serilik bir film olarak beyaz perdede izleyenlerle buluşacak.

İbrahim Özbek

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Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu Atatürk filminden ilk fragman bugün yayınlandı. İlk olarak dizi olarak tasarlanan film, bu sonbaharda sinemada izleyenlerle buluşacak.

Disney Plus tarafından 2023 yılının başlarında duyurulan ve oldukça büyük bir ilgi gören Atatürk dizisi, kısa bir süre önce yaşanan olaylarla beraber dizi olmaktan çıktı. Dizi olarak hazırlanan senaryo, 2 serilik bir film olarak beyaz perdede izleyenlerle buluşacak.

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verdiği film, Atatürk’ün çocukluğundan Kurtuluş Savaşı’na dek hikayesini anlatacak. Projenin ilk filmi, 3 Kasım 2023’te sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Sinema salonlarında son yıllarda böyle iddialı içerikleri görmüyorduk. 3 Kasım ile beraber tüm sinema hayranları, salonları dolduracağa benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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