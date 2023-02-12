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Atomic Heart Yeni Oynanış Videosu Yayınladı!

Oyun Bioshock esintilerine sahip olan Atomic Heart'ın konusu, Sovyetler Birliği'nin dağılmadığı alternatif bir evrende geçen Atomic Heart oyununda P-3 kod adlı bir özel ajanı ile maceraya gideceğiz.

Mustafa

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Atomic Heart

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Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkış yapmakta bu oyunlar arasında oldukça dikkat çeken ve yakın zamanda oyuncular ile buluşması beklenen Atomic Heart piyasaya çıkış yapmadan önce yeni oynanış videosu ile oldukça beğeni topladı.

Oyunun konusuna gelecek olursak sizlere kısaca bahsedelim; Oyun Bioshock esintilerine sahip olan Atomic Heart’ın konusu, Sovyetler Birliği’nin dağılmadığı alternatif bir evrende geçen Atomic Heart oyununda P-3 kod adlı bir özel ajanı ile maceraya gideceğiz. Oyun içinde gizli bilgileri çalmakla görevli olduğumuz karakter ile çeşitli olaylara şahit olacağız.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman ise grafikleri oldukça başarılı gözüküyor videoda göreceğiniz gibi çatışma sahneleri olsun oldukça gerçekçi ve oyun içinde ki teknoloji şu anki teknolojinin oldukça üst seviyede olduğunu görüyoruz.

Oyunun çıkış tarihi hakkında şirket şu açıklamada bulundu; Oyun herhangi bir aksilik olmadığı durumda 21 Şubat tarihinde oyuncular ile buluşacak. Fiyat hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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