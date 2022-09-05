Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır.

Özellikle bazı animeler doğa üstü bir konu serüveni ile seyircilerini kendine çeker. Bazı animeler ise kan ve vahşet dolu sahneler ile oldukça başarılıdır. Günümüze kadar bir çok anime çıkmıştır. Bugün ki yazımızda sizlere Attack On Titan benzeri animeler’den derleme hazırladık.

İlk olarak Attack On Titan’ın konusundan kısaca sizlerden bahsedelim; Dizinin konusu oldukça sürükleyici ve bir o kadar fantastiktir. Küçük bir grup insan, oldukça uzun olan yüksek duvarlarla çevrelenmiş bir şehre kendilerini kapatarak hayat sürdürmektedir. Bu yüksek duvarların arkasına sığınmalarının sebebi ise acımasız bir devden saklanmak içindir. Bugün de sizlere konusundan bahsettiğimiz anime’nin benzer türlerine bir göz atalım.

Kabaneri Of The İron Fortress

Kabane adıyla tanınan, çelik kalpli, zombi benzeri yaratıklardan korunmak amacıyla insanların kendilerini kalelere hapsettiği hinomoto adasında geçen macerayı anlatmakta.

Tokyo Ghoul

Ghoul denen insan eti yiyerek hayatini sürdüren bir insan üstü olan varlık ile Ken Kaneki’nin macerasını anlatmakta.

God Eater

2071 yılında dünyanın Aragami olarak bilinen gizemli canavarlar tarafından tahrip edildiği Yeni Asya Birliği’nin mücadelesini anlatmakta.

Hellsing Ultimate

Avrupa’da vampirlere karşı verilen savaşta en önde savaşanlar olan Hellsing Örgütü ve gizli silahı Alucard ile vampirlere karşı olan mücadeleyi konu almakta.

Castlevania

Vampir avcısı Dracula’nın diğer dünyadan gertirdiği yaratıklarla savaşarak şehri kurtarmaya çalışır.

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