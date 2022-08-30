Dünyada En Çok İzlenen Animeler!

Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır.

Özellikle bazı animeler doğa üstü bir konu serüveni ile seyircilerini kendine çeker. Bazı animeler ise kan ve vahşet dolu sahneler ile oldukça başarılıdır. Günümüze kadar bir çok anime çıkmıştır. Bugün ki yazımızda sizlere Dünyada en çok izlenen Animeler’den derleme hazırladık.

One Piece

Dünyada en çok izlenen Animeler listesinde yerini alan One Piece oldukça kitlesi bulunmakta.

Death Note

Dünyada en çok izlenen Animeler listesinde yerini alan Death Note konusu ile oldukça ilgi çekici olmasıyla çok fazla bir kitlesi bulunmakta.

Attack On Titan

Dünyada en çok izlenen Animeler listesinde yerini alan Attack On Titan fantastik hikayesi ve aksiyon dolu sahneleri ile listede yerini almakta.

Spirited Away

Dünyada en çok izlenen Animeler listesinde yerini alan Spirited Away bir tünele girdikten sonra ki fantastik dünyayı konu almakta.

Naruto

Dünyada en çok izlenen Animeler listesinde yerini alan Naruto yapılan araştırmalara göre en çok izlenen animeler arasında çoğu zaman zirvede bulunuyor.

Cowboy Bebop

Dünyada en çok izlenen Animeler listesinde yerini alan Cowboy Bebop bir sezonluk dizi olmasına rağmen oldukça fazla kitlesi bulunmakta.

Dragon Ball Z

Dünyada en çok izlenen Animeler listesinde yerini alan Dragon Ball Z dolu dolu bir maceraya atılan genç erkeğin hikayesini konu almakta.

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