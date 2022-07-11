Alman otomobil devi yeni çıkardığı Audi RS7 Exclusive Edition tanıtıldı. Audi yaptığı açıklamada 23 adet özel versiyonu ile piyasaya sürülecek olan aracını sınırlı süre içinde satışa sunacağını belirtti.

Otomobil tutkunları için özel olarak tasarlanmış olan RS7 Exclusive Edition içinde birçok özellik bulunduruyor. Otomobilin ne zaman çıkacağı konusu ise Ekim aylarının başında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Gelelim hepimizin merak ettiği otomobilin özelliklerine gelelim; Audi RS7 Exclusive Edition iç görünümüne gelecek olursak, Mamba – İnci siyahı şeklinde kaplaması ile çok hoş bir görüntü vermekte. Son yıllarda üretilen otomobillerin iç görünümünde sadelik tercih edilmekte.

Motor özelliklerine gelecek olursak; Çift turboya sahip 4.0 Litre V8 TFSI motor ile çıkması beklenen otomobil, 591 beygir güce sahip muazzam bir beygir gücüne sahip olan bu otomobil tam hız tutkunları için yapılmış. Audi RS7 Exclusive Edition modeli, yaklaşık 800nm tork üretebilen motor sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabiliyor.

Bir diğer özelliğine gelecek olursak Exclusive Edition 22 inçlik bir jant setiyle geliyor. Mavi kaliperli seramik fren diskleri de oldukça dikkat çekici bir yapıda olmuş. Diskler ise önde 17.3 inç, arkada 14.6 inç boyutlarında.

Son olarak araç fiyatına gelecek olursak Audi RS7 Exclusive Edition’ın fiyatı 166.495 dolardan başlanması planlanıyor.

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