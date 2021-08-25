AutoX, Yeni Robotaksisiyle Övünüyor – Yeni Bir Video Geldi!

Alibaba destekli otonom sürüş lideri AutoX, Çin’in bazı yoğun kentsel yollarında trafik ve kaos labirentinde gezinen tamamen sürücüsüz Robotaksiyi gösteren bir video yayınladı.

AutoX, Çin’deki otonom araç taşıma sistemlerinde bir öncü oldu. Bu yılın başlarında ise Robotaksisini test etmeye başladı ve yanıt olağanüstüydü. Şirket, ülkede tamamen sürücüsüz operasyonlar gerçekleştiren tek Robotaksi teknoloji platformu olmaya devam ediyor.

Yayınlanan resmi videoda, tamamen sürücüsüz çalışan Robotaksi, bir Çin kentsel köyündeki yoğun, kaotik halka açık yollarda zarif bir şekilde gezinirken görülüyor. Araba, akşam yoğun saatlerde yayalar, evcil hayvanlar, sürücüler ve statik yol kenarı bariyerleri şeklindeki çeşitli potansiyel engellerin etrafında ustaca manevra yapıyor.

RoboTaxi’nin zor bir durumla karşı karşıya kaldığında da zirveye çıktığı görüldü. Sadece bir araç için yeterince geniş olan son derece dar bir şeritte manevra yaparken, aynı zamanda karşıdan insan tarafından kullanılan bir araca da dikkat edebiliyordu. Bu gibi durumlarda, Robotaksi kazasız bir şekilde kurtuldu.

Videodaki Robotaksi, geçtiğimiz ay Şangay’da piyasaya sürülen AutoX Gen5 sistemi ile donatıldı. Gen5 sistemi toplamda 50 sensöre ve 2200 TOPS bilgi işlem gücüne sahip araç kontrol ünitesine sahip. Toplam 220, altı yüksek çözünürlüklü LiDAR, 0.9 derece çözünürlüklü RADAR yakalayan 28 kamera var ve bu da arabanın dışını 360 derecelik bir kapsama alanını garanti ediyor.

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