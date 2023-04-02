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Avatar Frontiers of Pandora Oyunu Hakkında Yeni Bilgiler!

Yeni oyun hakkında yapılan sızıntılara göre oyun içinde çevrimiçi eşli oyun modu, sezon bileti ve oyun içi para birimi paketleri gibi bazı materyarler bulunacak. Bunun yanında oyunun ayrıca yeni bir oyun motoru olan Snowdrop Engine ile geliştirildiği iddia ediliyor.

Mustafa

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Avatar Frontiers of Pandora

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Avatar geçtiğimiz aylarda çıkardığı serinin 2. filminde bizlere adeta görsel şölen yaşatmışlardı. Aynı performansı oyun dünyasında pek gösteremeyen şirket yeni oyunu ile adından söz ettirmek istiyor. Bugünkü yazımızın konusu Avatar Frontiers of Pandora oyunu hakkında bazı bilgiler paylaşacağız.

Aslında ilk oyunu ilk oyunu ile oyun dünyasına güzel bir giriş yapmıştı fakat çıkardıkları oyuna gözle görülür bir güncelleme getirmedikleri için oyun kısa bir süre sonra popülerliğini kaybetti.

Yeni oyun hakkında yapılan sızıntılara göre oyun içinde çevrimiçi eşli oyun modu, sezon bileti ve oyun içi para birimi paketleri gibi bazı materyarler bulunacak. Bunun yanında oyunun ayrıca yeni bir oyun motoru olan Snowdrop Engine ile geliştirildiği iddia ediliyor. En önemlisi ise filmle aynı zaman çizelgesinde geçmeyeceği fakat yer mekanların benzer olacağı yönünde.

Oyunun çıkış tarihi hakkında ise bu yıl içinde oyuncular ile buluşması beklenmekte. Çıkacağı platformlar ise şu şekilde; Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna ve Google Stadia’da platformunda oyuncular ile buluşacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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