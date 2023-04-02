Netflix Yeni Oyununu Duyurdu!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformlarından biri olan Netflix Fall Guys oyununu da geliştiren Devolver Digital ile birlikte dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan doğal çevreyi korumayı aşılamak için yeni bir oyun ile karşımızdalar.

Netflix, çevre bilincini yaş ayırt etmeksizin her bireye göstermek için yeni bir oyun için bir Devolver Digital ile araya geliyor. Oyunun ismi Terra Nil olarak karşımıza çıkıyor gelin oyunun konusuna ve bizlere ne öğretmek istediğine bir göz atalım;

Terra Nil oyununun asıl amacı çorak bir arazide başlayarak, verimsiz olan araziyi ilgi çekici ve yaşanabilir bir ekosistem haline dönüştürmenizi isteyecek. Verimsiz toprakları verimli hale getirerek, kirlenmiş okyanusları ve denizleri, gölleri temizleme, geniş ormanlar ve farklı habitat oluşturma gibi işler yaparak hayvanların evi olacak ideal bir doğal yaşam alanı oluşturacaksınız.

Oyuna bakıldığı zaman bizlere vermek istediği mesaj oldukça güzel günümüzün en büyük ve ciddi sorunlarından biri olan doğa konusuna değinmeleri oldukça düşünceli bir hareket olmuş.

Eğer oyunu oynamak isterseniz Steam üzerinde 235TL iken Netflix kütüphanesinde ise ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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