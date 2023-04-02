Ana SayfaOyunNetflix Yeni Oyununu Duyurdu!

Netflix Yeni Oyununu Duyurdu!

Netflix Fall Guys oyununu da geliştiren Devolver Digital ile birlikte dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan doğal çevreyi korumayı aşılamak için yeni bir oyun ile karşımızdalar.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
7
Netflix Yeni Oyunu

Asteroid City Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Scarlett Johansonn, Margot Robbie ve Tom Hanks gibi efsane isimlerin yer aldığı Asteroid City filminden...

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformlarından biri olan Netflix Fall Guys oyununu da geliştiren Devolver Digital ile birlikte dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan doğal çevreyi korumayı aşılamak için yeni bir oyun ile karşımızdalar.

Netflix, çevre bilincini yaş ayırt etmeksizin her bireye göstermek için yeni bir oyun için bir Devolver Digital ile araya geliyor. Oyunun ismi Terra Nil olarak karşımıza çıkıyor gelin oyunun konusuna ve bizlere ne öğretmek istediğine bir göz atalım;

Terra Nil oyununun asıl amacı çorak bir arazide başlayarak, verimsiz olan araziyi ilgi çekici ve yaşanabilir bir ekosistem haline dönüştürmenizi isteyecek. Verimsiz toprakları verimli hale getirerek, kirlenmiş okyanusları ve denizleri, gölleri temizleme, geniş ormanlar ve farklı habitat oluşturma gibi işler yaparak hayvanların evi olacak ideal bir doğal yaşam alanı oluşturacaksınız.

netflix terra nil

Oyuna bakıldığı zaman bizlere vermek istediği mesaj oldukça güzel günümüzün en büyük ve ciddi sorunlarından biri olan doğa konusuna değinmeleri oldukça düşünceli bir hareket olmuş.

Eğer oyunu oynamak isterseniz Steam üzerinde 235TL iken Netflix kütüphanesinde ise ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Steam’de 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

-- Reklam --

Samsung Galaxy M32, Galaxy A04s ve Galaxy F62 One UI 5.1 Güncellemesi Alıyor!

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile cihazlarını yükseltmeye devam ediyor ve Galaxy M32 (4G), Galaxy A04s ve...
Önceki İçerik
Asteroid City Filminden İlk Fragman Yayınlandı!
Sonraki İçerik
Marvel Dizisi Secret Invasion’dan Yeni Görüntüler!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021