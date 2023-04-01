Steam’de 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Günümüzün en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam kullanıcılarına özel bir kampanya ile tekrardan çıkıyor. Bu kampanya sürecinde Steam 3 oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale getirerek oyuncularına sunacak.

Bildiğiniz gibi çoğu popüler olan dijital oyun plaformları uzun süredir, ücretsiz oyun kampanyalarına son hızda devam etmekte. Steam bu kampanyaları pek sık düzenlemese de ara sıra bu tür kampanyalar ile oyuncularının karşına çıkmakta.

Gelin hep beraber kısa süreliğine ücretsiz olacak oyunlara bir göz atalım;

Midnight Ghost Hunt (32 TL)

Midnight Ghost Hunt aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyuncular, koridorlarda gizlenmiş ruhları yakalamaya çalışan Hayalet Avcıları rolünde ruhları yakalayacaklardır.

Golf With Your Friends (129 TL)

Golf With Your Friends gerçekçi bir golf deneyimi yaşamanıza yardımcı olacak çeşitli zorlu kursları içeren keyifli bir oyundur.

Across the Obelisk (42 TL)

Across the Obelisk rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır, farklı yeteneklere sahip 500’den fazla kart bulunan oyunda en uygun kartları seçerek rakibi alt edebilirsiniz.

Yukarıda ki oyunları 3 Nisan tarihine kadar kütüphanenize ekleyip ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

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