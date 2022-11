Avatar: The Way of Water Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en popüler bilim kurgu ve fantastik filmlerinden biri olan Avatar’ın uzun zamandan beri beklenen ikinci filmi olan Avatar: The Way of Water’in vizyon tarihi belli oldu.

James Cameron’ın yönetmenliğinde oldukça başarılı bir iş çıkaran Avatar, 2009 yılında 3 milyar dolara yakın bir gişe hasılatıyla tüm zamanların rekorunu ele geçirmişti. Uzun aradan sonra yani 13 sene sonra serinin devamı olan Avatar: The Way of Water ile seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Avatar: The Way of Water Vizyon Tarihi Ne Zaman?

Orijinal yapımında, filmin geçtiği yer olan Pandora isimli bir gezegende yaşayan mavi renkli uzaylı ırkını konu edinmekteydi. Na’vi halkı huzurlu bir şekilde yaşarken dünyalı insanlar tarafından keşif edilerek sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Film seyirciler ile 16 Aralık’ta sinemalarda buluşacak.

Uzun bir aradan sonra filmin çıkması seyirciler tarafından olumsuz tepki alsa da halen film oldukça beğenilmekte. Daha sonra peş peşe 2 film ile karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda serinin 3. filmi de 2024 yılında vizyona girecek.

Filmin konusuna gelecek olursak; Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron’un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Avatar’da yaşanan olaylardan birkaç yıl sonra Jake ve Neytiri Pandora’da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri, suyun yüzeri ve altı dahil olmak üzere Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

