Avengers: Secret Wars Geliyor! Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün muhteşem film serilerine imza atan Marvel, SDCC 2022 fuarında Avengers: Secret Wars için vizyon tarihini açıkladı.

Özellikle son yıllardaki başarılı yapımları ile beraber büyük bir hayran kitlesine ulaşan Marvel, Endgame ve Infınıty War gibi filmleri ile dünya çapında başarı elde etmişti. Disney+, Marvel ve DC Comics gibi büyük firmaların katıldığı SDCC 2022 fuarında, bilim kurgu adına adeta bir rüya yaşandı. Fuar esnasında Marvel, DC tarafından yapılan Shazam ile ilgili açıklamalar yaptı ve sonrasında büyük sürprizi duyurdu. Uzun zamanlardır beklenen Secret Wars hakkında ilk açıklamaları yaptı.

Russo kardeşler, Endgame filminde yönetmen koltuğunda oturuyorlardı. En son olarak bir programa katılan ikili, yeni film olan Secret Wars hakkında birkaç açıklama yaptı. Kısa bir süre sonra da resmi bir açıklama Marvel tarafından geldi. Avengers: Secret Wars filmi 7 Kasım 2025 yılında vizyona girecek.

Yönetmen koltuğunda ise son filmlerde olduğu gibi Russo kardeşlerin olacağı tahmin ediliyor. Büyük gişe rekorları kıran Endgame, Avatar’ın yeni filmi ile beraber koltuktan kalkmıştı. Marvel, yeni Avengers: Secret Wars ile beraber büyük bir gişe rekoru kırmayı planlıyor. Şu an filmin konusu ve oyuncular hakkında bir detay bulunmuyor.

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