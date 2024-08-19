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Film ve Dizi

Ayak İşleri 4. Sezon İçin Yayınlanma Tarihi Açıklandı!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
20 Ağustos 2024
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Ayak İşleri 4.Sezon

GAİN üzerinden izleyici ile buluşan ve kısa sürede ciddi bir kitleye ulaşan Ayak İşleri, 4. sezon için yayın tarihini açıkladı.

Ülkemizin sevilen simalarından Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar ikilisinin başrollerinde olduğu Ayak İşleri, GAİN üzerinden izleyici ile buluşmuştu. Kısa sürede büyük bir başarı elde ederek listelerde üst sıralara çıkan dizi, 4. sezon haberi ile sevenleri heyecanlandırdı.

Çağlar Çorumlu ile Güven Murat Akpınar’ın başrollerini paylaştığı, GAIN’in en uzun soluklu dizisi Ayak İşleri 13 Eylül’den itibaren dördüncü sezonuyla ekranlara dönüyor. Senaryosunu Caner Özyurtlu ve Volkan Öge’nin kaleme aldığı dizi, deneyimli görev insanı Vedat ile politik doğrucu Evren’in, zengin iş insanı Servet Abi’nin “işlerini” halletmeye çalışırken başlarına gelen eğlenceli olayları konu ediniyor.

Ayak İşleri 4. Sezon

13 Eylül tarihinden itibaren tüm izleyenler GAİN üzerinden diziye erişebilecek. Bakalım ikiliyi bu sezonda hangi maceralar bekliyor.

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