Netflix’in sevilen serilerinden biri olan Love, Death & Robots, animasyon alanında ciddi başarıya imza atan işlerden biri oldu. Tim Miller tarafından yaratılan Love, Death & Robots’un tutulması Amazon Prime’ı harekete geçirdi. Amazon Prime Tim Miller ile anlaştı ve platforma Love, Death & Robots’a benzer Secret Level dizisi geliyor. İşte ayrıntılar…

Love, Death & Robots’a Benzer Secret Level Dizisi Geliyor!

Love, Death & Robots; aşk, ölüm ve robotlara odaklanmış, Netflix’in en sevilen animasyon dizilerinden biri olarak ön plana çıkmış durumda. Tim Miller imzalı olan bu seri farklı tarzı ve ilgi çekici hikayeleri ile animasyon alanında Netflix’in en sevilen yapımlarından oldu. Şimdi ise bu diziye benzeyen, oyun temalı bir dizi de Amazon Prime’a geliyor; Secret Level.

Tıpkı Love, Death & Robots gibi Tim Miller tarafından oluşturulacak olan Secret Level’ın her bir bölümü farklı bir oyunun dünyasında geçecek. Bu oyunların hangileri olduğu henüz açıklanmadı ancak aralarında PlayStation yapımlarının da bulunacağı söyleniyor. Secret Level animasyon dizisi projesi Amazon Prime Video tarafından onaylandı.

Tim Miller’ın Secret Level’da da büyük bir başarı yakalaması bekleniyor. Secret Level da Love, Death & Robots gibi antolojik bir dizi olacak. Dizinin her bölümünde izleyici farklı bir hikaye ile karşılaşacak. Bununla birlikte her bölümün farklı bir ekip tarafından, kendine has farklı stillerle hazırlanması bekleniyor. Ayrıca her bölüm farklı oyun platformlarında geçecek.

Oyun Temalı Secret Level Amazon Prime’da Yayınlanacak

Secret Level oyunlar temalı bir yapım olacak. Love, Death & Robots her bölümde ölüm, aşk ve robotları konu edinmekte idi. Amazon Prime’ın dizisinde ise her bölümde farklı bir oyun işlenecek. En popüler ve sevilen oyunların seçileceği düşünülüyor ancak şimdilik hangi oyunların konu edileceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Secret Level hakkında ayrıntılı bilgilerin 21 Ağustos’ta duyurulması beklenmekte.

Amazon Prime Video konseptini bir üst seviyeye çıkarması beklenen Secret Level, platformda fark yaratacak gibi görünüyor. Amazon Prime animasyon alanında henüz güçlü bir yere sahip değil ancak ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz. Netflix gibi Amazon Prime da animasyon alanında daha etkili işler çıkarmaya çalışmakta. Amazon Prime’ın hali hazırda Hazbin Hotel, Invincible ve Batman: Caped Crusader gibi animasyon dizilerinin arasında yakın zamanda Secret Level da katılacak.