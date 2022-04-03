Bağımlılık Yapan Uygulamalar Belli Oldu!

Dünya üzerinde en çok indirilen ve bağımlılık yapan uygulamalar listesi belli oldu. Listede aşina olduğumuz uygulamaların yanı sıra şaşırtıcı isimlerde göze çarpıyor.

Günümüzde milyonlarca insan akıllı telefona sahip. Bu insanlar iş için bazı uygulamaların yanı sıra sosyal medya uygulamalarında da vakit geçiriyor. Özellikle Facebook, Instagram ve Twitter üzerinde milyonlarca insan akıllı telefonunda vakit geçiriyor. Her geçen gün hayatımıza yeni bir sosyal medya uygulaması giriyor. Ayrıca sosyal medya uygulamalarına her geçen gün yeni özellikler geliyor. Bu durum, akıllı telefon başında geçen süreyi artırıyor. Bazı insanlara sosyal medya uygulamaları bağımlılık yapıyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülü görüşme, video gönderme, sesli mesaj yollama gibi birçok iletişim biçimi sağlıyor. Uygulamada her gün 66 milyar mesaj iletiliyor, 65 milyon da görüntülü konuşma gerçekleşiyor. Yaklaşık 17 yıldır hayatımızda bulunan Facebook, insanların içerisinde en çok vakit geçirdiği uygulamalardan birisi oldu. Her geçen gün indirilme sayısı artan Facebook, 5 milyarın üzerinde indirilme sayısına sahip.

Hem fotoğraf hem de video paylaştığımız uygulama olan Instagram, her ay yaklaşık 2 milyar insana ev sahipliği yapıyor. Instagram kullanıcılarının %68’i günde en az bir kere uygulamaya giriş yapıyor. Instagram içerisinde insanlar günlük ortalama 35 dakika geçiriyor. Kullanıcıların %42’si ise en az bir kere giriş yapıyor.

TikTok, son yılların en çok indirilen uygulamaların başında geliyor. 2016 yılında hayatımıza girin TikTok, pandemi ile beraber büyük bir çıkışa imza attı. Hem Android hem de iOS cihazlarda toplamda 3 milyardan fazla indirme işlemeni gerçekleştirdi.

TikTok İzleme Geçmişi Özelliğini Test Ediyor!