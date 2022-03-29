TikTok İzleme Geçmişi Özelliğini Test Ediyor!

TikTok, geçmişte izlediğiniz videoları yeniden keşfetmenizi yakında kolaylaştıracağını açıkladı. TikTok izleme geçmişi özelliğini getirmesi kullanıcılarını oldukça heyecanlandırdı. Sosyal medya şirketlerinin perde arkasında üzerinde çalıştığı yeni özellikleri ortaya çıkarmakla tanınan bir Twitter kullanıcısı olan Hammod Oh‘a göre TikTok yayınlarında görünen videoların bir listesini görmelerini sağlayacak bir izleme geçmişi aracını test ediyor.

#TikTok is testing adding a watch history feature in the app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) March 26, 2022

Oh’un paylaşımında “İzleme Geçmişi” seçeneğinin TikTok’un ayarlar menüsünde “İçerik ve Hareketler” bölümü altında listeleneceğini gösteriyor.

İzleme Geçmişi sayfasının nasıl görüneceği hala belirsizliğini koruyor. Daha önce izlenen videoların nasıl derleneceği konusunda da bilgi verilmiş değil. TikTok’tan şimdilik bu yeni özellikle ilgili bir açıklama yapılmadı.

İzleme Geçmişi sayfasının yokluğu, TikTok kullanıcılarını alternatif yöntemler bulmaya itmişti. Ancak bunların hiçbiri tek bir ikona dokunmanın kolaylığını sunamamıştı. Bir yöntemde arama sonuçları izlenen videolarla sınırlandırılabilirken, diğeri tek bir videoyu bulabilmek için tüm TikTok verisini indirmeyi gerektiriyordu. Dolayısıyla İzleme Geçmişi özelliğinin geciktiği bile söylenebilir.

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