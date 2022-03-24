Instagram, Yeni Özelliğini Duyurdu!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram, yeni getireceği özelliği duyurdu.

Instagram’ın yeni getireceği özellik aslında pekte yeni sayılmaz, ilk olarak 2016 yılında kullanıcılar ile buluşan kronolojik sıralama özelliği yeni güncelleme ile beraber yeniden aktif olacak.

Instagram, günümüzde birçok sosyal medya uygulaması ile rekabet halinde bunuyor. Bu yüzden kullanıcılarına sürekli yeni özellikler getirmeyi ve sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor. Özellikle son büyük güncelleme ile tamamen sona eren IGTV özelliğini bunun en büyük göstergesiydi.

Yeniden gelecek olan kronolojik sıralama ile beraber takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini her zaman görmemenize yardımcı oluyor. “Favoriler” ve “Takip Ediliyor” olarak iki bölümde karşımıza çıkacak olan kronolojik sıralama özelliği, kullanıcıların takip ettiği hesapları sınıflandırmaya yarıyor. Favori seçeneğine 50 hesap ekleyebilirsiniz. Takip ediliyor seçeneğinde ise takip ettiğiniz diğer hesapları görebilirsiniz. Böylece gönderiler karşınıza paylaşım sırasına göre çıkacak.

Instagram’ın yeniden gelecek özelliği kronolojik sıralama, önümüzdeki haftalarda kullanıcılar ile buluşacağa benziyor.

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