David Beckham Instagram Hesabını Ukraynalı Bir Doktora Verdi

David Beckham, Instagram hesabının geçici kontrolünü, oradaki zorlu çalışma koşullarını vurgulamak amacıyla savaşta hayat kurtarmaya çalışan Ukraynalı bir doktora verdi. Pazar günü UNICEF büyükelçisi tarafından bir duyuru yapıldı.

Beckham’ın Instagram Hikayeleri, ülkenin doğusundaki Kharkiv şehrinde; bir perinatal merkez başkanı ve bir çocuk anestezi uzmanı olan Iryna’yı çalışırken gösteren görüntüler ve fotoğraflarla dolu.

Beckham’ın 71,5 milyon Instagram takipçisi; Rusya’nın geçen ay Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana; Iryna ve onun gibi birçok kişinin; Rus güçlerinin sürekli saldırı tehdidi altındayken annelere ve yeni doğan bebeklerine bakmak için; 24 saat çalıştığını öğrendi.

Iryna, hikayelerden birinde “ilk birkaç gün en zoruydu; çünkü bombalamalar ve grevlerle uğraşmak zorunda kaldık” diyor. Iryna, UNICEF’in uzun yıllardır Ukrayna’ya hayati önem taşıyan malzemeleri ulaştırdığını ve bu süre zarfında verimli bir lojistik ağ oluşturduğunu; ancak bu ağın gücünün şu anda mevcut koşullar tarafından ciddi şekilde test edildiğini belirtiyor.

Beckham, son 17 yıldır UNICEF’in iyi niyet elçisi oldu. Ayrıca 2015’te 7: David Beckham UNICEF Fonu’nu; savunmasız çocukların gerçek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçladı.

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