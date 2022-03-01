Instagram, IGTV Uygulaması Kaldırdı!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, IGTV özelliğini tamamen kaldırdığını duyurdu.

Instagram yaptığı açıklama ile IGTV’nin tamamen ortadan kaldırdığını ve yeni video özelliklerinin geldiğini açıkladı. IGTV bir süredir Instagram’da karşımıza çıkıyor. En son güncellemesini Ağustos ayında alan IGTV, halen Google Play üzerinden indirilebiliyor. Özellikle YouTube ile rekabetin dolayı Instagram video uygulamaları üzerinde uzun çalışmalar yapıyordu.

Kısa bir zamanın ardından Instagram, IGTV’yi uygulamasına entegre etti. Her şey güzel giderken TikTok beklenmedik bir artış gösterdi ve Instagram odağını Reels üzerine kaydırdı.

IGTV’nin tamamen ortadan kalkması ile beraber kullanıcılar videolara normal Instagram video formatında görüntüleyecek. Bu yenilik ile beraber Instagram, Reels üzerinde yoğunlaşacağını belli etti.

Aynı zamanda Instagram Reels için reklam alma çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içerisinde Instagram Reels’te reklam faaliyetleri başlayacak. Bununla beraber Reels’ten gelir elde edilebilecek.

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