Bağımlılık Yaptıracak Daire Çizme Oyunu!

Günümüzde oyun piyasası oldukça gelişmiş durumda bunun üstüne bilgisayar kullanımı oldukça fazla yaygınlaşmaya başladı. FPS oyunlarının yanında internet sitelerinde bulunan oyunlarda son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlere bağımlılık yaptıracak daire çizme oyunundan bahsedeceğiz.

Günümüzde internet siteleri birden fazla farklı amaç için kullanılabiliyor. Kimisi form sitesi açmak için kimisi blog sitesi bazıları ise teknoloji haberlerine odaklı siteler açabiliyor. Bunun yanında oyun sitelerinin yerini unutmamak gerekir. Bu sitelerden bazıları kendisine bağımlı yapabilen türden olabiliyor.

Konusu geçen site ise Vole.wtf isimli sitedir. Siteye giriş yapınca sizleri eğlenceli bir daire çizme oyunu bekliyor olacak.

Vole.wtf bir internet sitesi olup, sizden sadece mükemmel doğrulukta bir çember çizmenizi istemekte. Aslında dışarıdan kolay gibi görünen ama aslında bir hayli zor olan bu oyun, sizi bir nevi internet sitesine bağımlı hale getiriyor.

Oldukça eğlenceli ve sürükleyici olan bu oyun bir yerden sonra sizi bağımlı hale getirebilir çünkü seviye ilerledikçe oyun hem keyifli ve zorlaşıyor. Oyun oynarken herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmıyorsunuz her şey sizin zevkinize bağlı ilerliyor.

Bunun yanında internet sitesine giriş yaptığınız zaman bilgisayarınıza virüs bulaşma olasılığı bulunmamakla beraber ping derdiniz olmadan oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Eğer isterseniz bu oyunu WhatsApp, Facebook gibi sosyal medya platformlarından arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Aynı anda da arkadaşınız ile daire çizme yarışına girebilirsiniz.

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