Baldur’s Gate 3 2023 Yılının En İyi Oyunu Seçildi

The Game Awards 2023, nam-ı diğer Oyun Oscarları 2023 gerçekleştirildi. Orijinal takvimi ile 7 Aralık’ta, Türkiye takvimine göre se 8 Aralık gece yarısında gerçekleştirilen etkinliğe Baldur’s Gate 3 damga vurdu. Aday gösterildiği dalların pek çoğunda ödülleri süpüren Baldur’s Gate 3’ü takip eden en başarılı 2nci oyun ise 3 dalda ödül kazanan Alan Wake 2 oldu. Yılın oyunu ödülüne de aday gösterilen Alan Wake 2, burada ödülü rakibine kaptırdı. Baldur’s Gate 3 2023 yılının en iyi oyunu seçildi.

Baldur’s Gate 3 2023 Yılının En İyi Oyunu Oldu

The Game Awards 2023 de yılın oyunu Baldur’s Gate 3 oldu. İşte oyunun aldığı ödüller:

Yılın En İyi Oyunu

Yılın En İyi Rol Yapma Oyunu

En İyi Oyunculuk Performansı Ödülü: Neil Newbon – Baldur’s Gate

Yılın En İyi Topluluk Desteği Ödülü

Yılın En İyi Çok Oyunculu Oyun Ödülü (Multiplayer Oyunu Ödülü)

The Game Awards 2023 Ödül Kazanan Oyunlar Listesi için buraya göz atabilirsiniz.

Geceye damga vuran Baldur’s Gate 3, Xbox Series S|X için de çıkış yaptı. Oyunun fiyatı hali hazırda 1300 TL seviyesinde bulunuyor. Baldur’s Gate 3’ün aldığı yılın oyunu ödülünü Timothee Chalamet sundu. YouTube adı ModdedController360 olarak tanıtıldı. Bilindiği üzere küçükken Xbox 360 kontrolcü videoları çektiği bir kanalı bulunuyordu.

Alan Wake 2 de 3 Dalda Ödül Aldı

Yılın oyununa aday gösterilse de, bu alanda ödülü rakibine kaptıran Alan Wake 2, buna rağmen gecede adından sıkça söz ettirdi. 3 dalda ödüle layık görülen oyunun aldığı ödüller şu şekilde:

En iyi Sanat Tasarımı Oyunu

En iyi Senaryo Oyunu

En iyi Oyun Yönetimi

Marvel’s Spider-Man 2 Hüsrana Uğradı

2023 yılının en çok beklenen ve çıkışının ardından da en çok beğenilen oyunlarından biri konumunda olan Marvel’s Spider Man 2, gecede hüsrana uğrayan oyunlar arasında başı çekti. Tam 7 dalda ödüle aday gösterilen yapım, hiçbir dalda ödül almayı başaramadı. Pek çok dalda Baldur’s Gate 3 ve Alan Wake 2’ye geçilen oyunun ödül alamamasına oyuncular da şaşırdı.

En azından en iyi aksiyon oyunu dalında ödül alması beklenen oyunun, güçlü rakipleri arasından sıyrılamaması, piyasaya çıkış yılı şanssızlığı olarak değerlendirildi. Çok daha zayıf rakiplerin olduğu yılların birinde çıkış yapması durumunda GOTY alma ihtimali olan yapım, bu yılı ödülsüz geçmiş oldu.