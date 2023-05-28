Barbie ve Ken’in Hayatının Anlatıldığı Barbie Filmi İçin Yeni Fragman Yayınladı!

Günümüzün başarılı kadın oyuncularından Margot Robbie’nin başrolünde olduğu Barbie filmi için ilk fragman yayınladı.

Barbie ve Ken’in serüvenini gerçek dünyaya taşıyan Barbie filmi, ustu oyuncuların yardımıyla yediden yetmişe herkese hitap edeceğe benziyor. Yönetmen koltuğunda Greta Gerwig’in yer aldığı film, bu yaz ülkemizde vizyona girecek.

Filmin hikayesi son fragmana kadar saklansa da yeni fragman filmin konusunu oldukça gözler önüne seriyor. Barbieland’de günlük yaşantısına dair ufak sorunlar yaşayan Barbie, bu sorunlar bir sabah soğuk duş almak, ayaklarının yere düz basması ya da bir anda ölümü düşünmek gibi neler olduğunu öğrenmek için gerçek dünyaya gitmesi gerektiğini öğreniyor.

Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrollerinde olduğu filme Emma Mackey, Michael Cera, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Hari Nef, Helen Mirren, Kingsley Ben-Adir, Dua Lipa, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Nicola Coughlan gibi isimlerde yardım ediyor.

Barbie, ülkemizde 21 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin fragmanından anlaşıldığı kadar film, her kesim izleyiciye hitap edecek.

The Flash Filminin Son Fragmanı Yayınlandı!