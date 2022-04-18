Batman Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Çocukluğumuzun süper kahramanı olan ve DC evreninde bizleri selamlayan Batman, birçok kez beyazperdeye uyarlandı. Bazıları serinin devam filmi olmasına rağmen bazıları ise tek başına bir olarak karşımıza çıktı. Bugünkü yazımızda sizlere Batman filmleri hangi sırayla izlenir? Sorusuna cevap vereceğiz.

İlk kez insanların beğenisine 1939 yılında çıkan Batman, o zamandan bu zamana kadar dönem çocuklarının bir numaralı süper kahramanı olmuştur. Daha sonra DC evreninin gelişmesiyle beraber Batman’ın yeri ve konumu daha da önem kazandı.

Baş düşmanı Joker’e karşı mücadele veren ve Gotham şehrinde adalet sağlamak isteyen Batman, birçok filme konu oldu. Kendisine has tarzı ve havalı araçları ile beraber belki de gördüğümüz en şık süper kahramanlardan birisidir Batman. Günümüze kadar çekilen Batman filmlerinde 10 aktör Batman karakterine hayat verdi. Siyah beyaz olarak başlayan Batman serisi, 2022 yılı ile beraber yeni filmini yayınladı. Böylece sinema tarihinin en büyük eserlerinden birisi olduğunu kanıtladı. Batman tek başına rekorlar kırsa da baş düşmanı Joker’de, Batman filminin içerisinde sevilen bir karakter olmayı başardı. Belki de sinema tarihinde en çok sevilen baş kötülerinde başında geliyordur.

Batman filmleri izleme sırası şu şekilde;

Batman

Batman and Robin

Batman: The Movie

Batman

Batman Returns

Batman: Mask of the Phantasm

Batman Forever

Batman and Robin

Batman Begins

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

Batman V Superman: Dawn Of Justice

Suicide Squad

Justice League

The Lego Batman Movie

Zack Snyder’s Justice League

Marvel ve DC evreni yıllardır büyük bir yarışmanın içerisinde yer alıyor. İki evrende de büyük süper kahramanlar ve bir o kadar da büyük kötüler yer alıyor. Ancak genel olarak baktığımız zaman DC evreninde olan olaylar, sonradan Marvel evreninde görülüyor. İlk olarak iki evrende geçen olaylar DC evreninde geçiyor. Aynı zamanda çizgi romanlar olarak bakıldığı zamanda DC çizgi romanlarının da ayrı bir kitlesi bulunuyor.

Yukarıda belirttiğimiz Batman filmleri izleme listesinde yer alan bazı filmleri anlamak için DC çizgi romanları veya diğer süper kahraman filmlerini izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bazı olaylar birbirleriyle bağlantılıdır. Özellikle DC evreninde büyük bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız, DC filmlerinin neredeyse hepsini izlemeniz gerekmektedir.

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