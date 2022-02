En İyi Netflix Bilim Kurgu Filmleri 2022

Farklı bir evrene yolculuk yapma fikri kulağa harika geliyor. Günümüz teknolojisinde bu mümkün olmasa da film evreninde böyle şeylere çok sık rastlıyoruz. Bu yüzden sizler için Netflix’teki en iyi bilim kurgu filmlerini bir araya getirdik.

Ayrıca bkz: Tüm Zamanların En İyi 65 Disney Channel Filmi

Project Power

New Orleans sokaklarında gizemli bir hap ile ilgili söylentiler yayılır. Hapı kullananlarda birbirinden farklı süper güçler ortaya çıkmaktadır. Ancak kimse hapı kullanana kadar neler olacağını bilemez. Hapı kullananlardan bazıları görünmezlik, özel bir cilde sahip olmak gibi güçler elde ederken bazılarında da ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkar. Bu arada hapın şehirde yayılması, bölgenin suç oranında ciddi bir artışa neden olunca yerel bir polis harekete geçer. Hapın yaratılmasından sorumlu olanların peşine düşen polis, bu süreçte genç bir satıcı ve intikam arzusu içinde olan eski bir askerle birlik olur

Terminator 2: Judgement Day

Terminatör 2: Mahşer Günü, 2009 yılında geçmektedir. Ayrıca Sarah Connor’ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler. Bu yeni “Terminatör” geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah’ın oğlu John Connar’ı öldürmeye programlanır. Fakat bir diğer robot T-800 de John’u korumaya programlanarak geçmişe gönderilmiştir. İnsanoğlunun kaderini belirleyen tek bir soru vardır: İki robottan hangisi John’u daha önce bulacaktır?

Code 8

Nüfusun % 4’ünün doğaüstü yeteneklerle doğduğu bir yerde bu özel insanlar milyarder veya süper kahraman olabilecekken ayrımcılıklarla karşı karşıya kalır. Gördükleri muamele sonucu yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilen insanlar suça yönelmeye başlar. Ayrıca özel yeteneklere sahip olan Connor Reed de hasta olan annesinin tedavisini karşılamakta zorluk çekince kendisini kirli bir dünyanın içinde bulur.

Total Recall

Bir adam hayalinde Mars gezegenine sanal yolculuklar yaparken umulmadık bir takım olaylar, onu gerçekte de söz konusu gezegene gitmek yönünde zorlayacaktır. Douglas Quaid her gece rüyasında bu gezegeni gören bir işçidir aslında. Bir şirketi, anı transferi ile yolculuk satar. O da Mars tatili ister ve bunu satın alır. Ancak anı transferi esnasında sıradışı bir durum olur. Quaid bir anda kendisini gizli bir ajan olarak bulur. Bu arada Coogan adındaki Mars’ın acımasız lideri ile karşı karşıyadır. Gerçek ile hayal arasında bir yerde sıkışan Douglas, çıkış yolunu bulmak zorundadır.

Watchmen

Film, Soğuk Savaş döneminin yansımalarını taşıyan bir çizgi romandan perdeye aktarılmıştır. Hikaye New York’ta yaşanmaktadır. ABD ve Sovyetler Birliği, nükleer savaşa girmek üzeredirler. Böyle bir süreçteyken hikayedeki süper kahramanlar, maske ve kostümleri ile halkın arasında gündelik hayatı yaşarlar. Her ne kadar bu kişilere süper kahraman denilse de aslında onların kendi iradelerinden başka güçleri yoktur. Ancak kendi gayretleri ile adaleti oluşturmaya dair emek vermektedirler. Nitekim Rorschach’ın bir arkadaşı öldürüldüğünde, kendisi bu cinayetin arkasında aslen bu süper kahramanlara karşı bir komplo tehdidi altında olduklarını düşünür ve araştırmaya başlar. Komplonun önünü kesmenin çaresi de dağılan grubunu yeniden toplamak olacaktır.

Looper

Gelecek zamandayız; 2072’de. Zamanlar arasında yolculuk gerçek olmuş, ama yasa dışı olarak karaborsacıların eline düşmüştür. Teknolojiyi elinde tutanlar ne zaman birinden kurtulmak isterlerse onu 30 yıl geriye, 2042’ye göndererek “Looper” adı verilen bir grup suikastçıya öldürmesi için “paketler”. Bu arada grupta yer alan suikastçılardan biri olan Joe için 2042’de zengin hayatı gayet yolunda gitmektedir; ta ki karşısına öldürmesi için 2072’den gelen yaşlı Joe çıkıncaya kadar…

Kaçak Yolcu

Mars’a giden bir grup insanın yaşadıklarını konu ediyor. Mars’a giden uzay gemisi Dünya’dan yeterince uzaklaştığında gemide kaçak bir yolcu olduğu keşfedilir. Ekibin gittikçe azalmakta olan kaynakları düşünerek bu kişi ile ilgili bir karar vermesi gerekir. Ayrıca mürettebattakiler oybirliği ile bir karar verseler de uzay gemisindeki tıbbi araştırmacı onların kararına karşı çıkar ve bu durum beklenmeyen olayları beraberinde getirir.

Yıldızlararası

Yıldızlararası’nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Nitekim onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper’un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir.

Awake

Yıkıcı bir küresel felaketin ardından tüm elektronik cihazlar devre dışı kalır. Yaşananlar aynı zamanda insanların bir daha uyuyamamasına neden olur. Bu arada sorunlu bir geçmişe sahip olan eski asker Jill, gezegende meydana gelen bu korkunç durumu düzeltebilecek bir anahtara sahip olan tek kişidir. Genç kadın, dünyayı kurtarmaya çalışırken, kendi akıl sağlığını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalır.

IO

IO, hayata kalan son insanlardan olan genç bir kızın gezegeni kurtarmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Sam, dünyayı yok eden felaketin ardından hayatta kalan son insanlardan biridir. Gezegeni terk etmek için son bir araç hazırlanır. Genç kız zor bir kararla karşı karşıyadır. Ya insanlığın geri kalanına katılıp uzay kolonisine giden son araca binecek ya da zehirlenmiş gezegenini iyileştirmek için yeryüzünde kalacaktır.

Başlangıç

Dom Cobb’un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Ayrıca Cobb’un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Nitekim ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız ‘başlangıç’ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.

Extinction

Bir aile babası olan Peter’in en büyük kabusu uzaylı istilasıdır. Peter gördüğü rüyalar yüzünden oldukça bunalmıştır. Fakat rüyaları gerçeğe dönüşünce en büyük kabusu ile yüzleşmek zorunda kalır. Dünya büyük bir istila altındadır. Dünya dışı bir güç gezegeni imha etmek üzeredir. Ailesi ile birlikte hayatta kalmak için savaşan Peter, onları koruyan bilinmeyen bir güç olduğunu fark eder

The Wandering Earth

Dünya yakında şişen güneş tarafından yutulacak. İnsan uygarlığını kurtarmaya çalışan bilim insanları, insan ırkını tehlikeden uzaklaştıracak bir kaçış planı hazırlar. Binlerce infüzyonla çalışan motorun yardımıyla, dünya gezegeni güneş sisteminden ayrılacak ve 4,5 ışıkyılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesine 2500 yıllık bir yolculuğa çıkacak.

Tau

Bir mucit tarafından, deneylerinde kobay olarak kullanılmak üzere kaçırılan Julia, yüksek güvenlik önlemleri ile çevrelenen bir evden kaçmak için, bilim insanı Alex tarafılan geliştirilen yapay zeka Tau ile arkadaş olur. İlk zamanlar sahibinin emirlerinden dışarı çıkmayan Tau, zamanla Julia’ya karşı bir yakınlık hisseder ve Julia’nın evden kaçmasına yardımcı olmaya çalışır.

I Am Mother

I Am Mother, bir robot tarafından büyütülen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Dünya, büyük bir yıkımla karşıya karşıyadır. İnsan nesli, dünya üzerinden yok olup gitmiştir. İnsan nüfusunun tükenmesinden sonra, dünya nüfusunun yeniden canlandırmak için özel bir robot tasarlanır. Anne adı verilen bu robot, genç bir kızı büyütmekle görevlidir. İkisi arasında zamanla oluşan ilişki, yaralı bir yabancının gelişiyle farklı bir hal alır. Yabancının gelişi ile birlikte ondan dış dünya ile ilgili bilgiler alan genç kız, her şeyi sorgulamaya başlar. Anne, gerçeklere ulaşmayı kafasına koyan genç kızı engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

Blade Runner 2049’da ilk filmdeki hikayenin üzerinden geçen 30 yıl sonrası anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı’nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard’ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.

Black Mirror: Bandersnatch

Her bir bölümde başka bir hikayeyi ele alan Black Mirror dizisinin 5 saat 12 dakikalık interaktif film bir uyarlaması olan Black Mirror: Bandersnatch, genç bir programcının maceralarını konu ediyor. Genç adam, kapsamlı bir fantastik romanı video oyunu haline getirir. Ancak romandan dönüştürdüğü bu oyun onun hayatının alt üst olmasına neden olur. Genç adam bir süre sonra gerçeklik ve sanal dünyayı sorgulamaya başlar. Büyük bir kargaşaya yol açan adam, çok geçmeden kendisini zorlu bir mücadele içerisinde bulur.

Seungriho

2092 yılında uzay, atılan uydular, ıssız uzay gemilerinden oluşan tehlikeli çöplerle doludur. Tae-Ho’nun pilotu olduğu The Victory adındaki uzay gemisi mürettebatı, uzayda para kazanabilecekleri çöpleri toplamaya çalışır. Bu sırada mürettebat, Dorothy adında, kitle imha silahı olduğu bilinen insansı bir robot keşfeder. Bu keşif ile ekip kendilerini riskli bir anlaşmanın içinde bulur.

Keşif

https://www.netflix.com/tr/title/80115857

İnsanoğlunun binlerce yıldır peşinden koştuğu ihtimal, nihayet bilimsel olarak doğrulanmıştır: Ölümden sonra başka bir hayat, bu dünyadan başka gidilen bir yer vardır. Fakat öteki dünyanın “keşfedilmesi” 1 yıl içerisinde milyonlarca insanın intihar edip, hayatına son vermesine neden olmuştur. Çünkü herkes “oraya varmak” istemektedir. Tüm bu arbede içerisinde bir adam ve bir kadın birbirine aşık olur. Şimdi ikisi için de bildiklerini sorgulama zamanıdır.

Advantageous

Gelecek bir zaman diliminde, ülkenin zenginleri ekonominin üzerine bir gölge gibi düşüyordur. Gwen ve kızı Jules yaşama tutunabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. Gwen bir sağlık merkezinde çalışıyordur ve işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun nedeni ise merkezi yönetimin hedeflediği nüfusa göre yaşlı olmasıdır.